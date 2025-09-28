¤Ç¤ó¤¸¤í¤¦ÀèÀ¸¡¡¥é¥¤¥Ð¥ë»ë¤·¤Æ¤¤¤ëÂç¿Íµ¤¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼ÌÀ¤«¤¹¡Ö±é½Ð¤È¤«ºî¤ê¹þ¤ß¤¬¼ã¤¤»Ò¤Ï¤¦¤Þ¤¤¡×
¡¡¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦ÊÆÂ¼¤Ç¤ó¤¸¤í¤¦»á¡Ê70¡Ë¤¬28ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Ö½µ´©¤µ¤ó¤Þ¤È¥Þ¥Ä¥³¡×¡ÊÆüÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥é¥¤¥Ð¥ë»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤ÎÌ¾¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¤Ç¤ó¤¸¤í¤¦»á¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼Â¸³¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¶á¤ÏYouTube¾å¤Ç¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢»×¤Ã¤¿¤Û¤ÉÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤¬Áý¤¨¤º¡¢¸½ºß¤Ï60.8Ëü¿Í¡£
¡¡¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¤Ç¤ó¤¸¤í¤¦»á¤¬¥é¥¤¥Ð¥ë»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¹¤·¤é¡¼¤á¤ó¡Ô¤ê¤¯¡Õ¡Ê26¡Ë¤Ï¡¢ÁÔÂç¤Ê¼Â¸³¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤¬1000Ëü¿Í¤ËÅþÃ£¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ç¤ó¤¸¤í¤¦»á¤Ï¡Ö¡Ê¼Â¸³¤Î¡ËÃæ¿È¤¬¤¤¤¯¤éÎÉ¤¯¤Æ¤â¡¢¸«¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Á´Á³¡£¤¹¤°¤ËÈô¤Ð¤·¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡¢¥µ¥à¥Í¤È¤«¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤«¡¢²¿¤«¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤Ê¤¤¤È³«¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢MC¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤â¡Ö¤¢¤¢¡Á!ÇÉ¼ê¤ÊÊý¤È¤«¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÃæ¿È¤É¤¦¤Î¤³¤¦¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê±é½Ð¤È¤«ºî¤ê¹þ¤ß¤¬¼ã¤¤»Ò¤Ï¤¦¤Þ¤¤¤«¤é¡¢¤À¤«¤é¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¼ã¤¤»Ò¤¬Â¿¤¤¤«¤é¡×¤È¸À¤¤¡¢ºÇ¶á¤Ï¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È½Å»ë¤Î¥µ¥à¥Íºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¼«¤é¿Í´Ö¿¿¶õ¥Ñ¥Ã¥¯¤ËÄ©Àï¤·¤¿Æ°²è¤Ï¡¢¤µ¤ó¤Þ¤â¡Ö´í¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡Ö¥³¥á¥ó¥È¤À¤±¤ÏÇú°áÈÅª¤Ë¿¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤±¤ÉºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï»×¤Ã¤¿¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È»ÄÇ°¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£