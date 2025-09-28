現役バンドマンと元バンドマンといった肩書を持つ実業家による、健康と美容のコラボ企画『ミロリリィ 100歳までライブに行くための超集中トレーニング＆エステ』が始動する。そのタイトルどおり、バンドマンとバンギャルが歳を重ねていく現実に目を背けることなく、生涯現役でいるために健康寿命を延ばすことの大切さを伝えることが、同コラボ企画のコンセプトだ。

Psycho le Cémuの現役ヴォーカリストでありながらプライベートジムMIROのオーナーにしてパーソナルトレーナーのDAISHI。元MUCCのドラマーでありバンド脱退と共に音楽から引退し、現在はDAISHIのプライベートジムMIROのトレーナーにしてフィットネス界でチャンピオンの座にも輝いたSATOち。ν[NEU]の解散を機に美容業へ転身し、プライベートサロンDearLilyのオーナー兼エステティシャンとして活躍中のヒィロ。MIROとDearLilyの二社によるコラボレーションはDAISHI曰く、「ファンの子がどういうことを求めていて、どうやったら喜んでくれるのか」を具現化するものであり、変わりたいと願う人々をサポートするために立ち上がった。

また、DAISHI、SATOち、ヒィロが直接指導＆施術するパーソナルジム × エステサロンのコラボ企画は“100歳までライブに行くために必要なこと”をファンに教授すると同時に、バンドマンの第二の人生に希望をもたらすなど、さまざまな側面も持っているようだ。果たして、＜1日で変わる！豪華お土産＆送迎付き！ジム＆エステの1day集中特別コース＞、＜3日で変わる！1ヶ月にジム2回＆エステ1回の3day分散のんびりコース＞の内容とは？ その全貌やそこに至る経緯まで、3人がじっくりと語ったロングなトークセッションをお届けしたい。

音楽とファッションや音楽とカルチャーは関連して語られることが多いが、今回は音楽と健康、音楽と美容について深く掘り下げられるテキストとなった。

◆ ◆ ◆

■バンドを辞めた人間ってまず

■この後どうしよう？って悩むんです

──DAISHIさんとSATOちさんによる“パーソナルジムMIRO”と、ヒィロさんの“エステサロンDearLily”がコラボ企画を実施するとか？

DAISHI：ヒィロくんから僕のSNSにDMが来たんですよ。それが出会い。

ヒィロ：遡ること1ヵ月くらい前ですかね。「初めまして」なのにDMを送るという、僕のサイコパスな性格が出ちゃったんですけど（笑）。実は、DAISHIさんがいきなり僕のXをフォローしてくださって。“誤フォローかな？”と思って様子を見ていたんです。

DAISHI：そのとき美容系に興味があったんですよね。

ヒィロ：で、これは行くしかないと思って、“いつか僕の美容業と、DAISHIさんの健康という部分で、何か交われたら嬉しいです”ってDMしたら、“いつ暇ですか？”って返事が来たんです。早すぎる！と思うくらいすぐに（笑）。

DAISHI：僕、行動派やから、どんな打ち合わせも絶対すぐなんですよ。

SATOち：僕なんか、ちょっとでも後回しにしようとしちゃう…にんげんだもの（笑）。そうすると「アカンアカンアカン！今日中にやらなアカン！」って言われますから。

DAISHI：何事も早めにやるようになってから、物事が全部上手くいくようになったので。

▲DAISHI (パーソナルジムMIRO / Psycho le Cému)

──“初めまして”のDMからわずか約1ヵ月でコラボが実現するとは、行動力の賜物ですよね。まず、そもそもお三方が、音楽と兼務もしくは転身という形で今の事業を経営／運営するに至った経緯からお訊きしたいのですが。まずはDAISHIさんがパーソナルジムMIROを開業したのが、2019年のことだったそうですね。

DAISHI：きっかけは『YOSHIKI CHANNEL』に出演させていただいたときなんですが、収録が終わって僕らバンド友だちが呑みに行こうとしていたら、YOSHIKIさんはパーソナルトレーナーと筋トレをすると。あそこまで名声を得ている人がですよ。それを見て“僕らがこれではヤバい！”と思ったんですよ……って言いながら、その日は呑みに行ったんですけど。

SATOち&ヒィロ：ははははは！

DAISHI：ただ、そのときに“僕もトレーニングぐらいはちゃんとやろう”と思って、パーソナルトレーニングジムの門を叩いて。それがパーソナルジム開業への第一歩だったんです。

──もともとは、通う側からのスタートだったんですね。

DAISHI：通い始めて最初の半年ぐらいはもう嫌で嫌で、“雨降ったら休んだろ”ぐらいのテンション感だったんです。それが半年を越えたぐらいからすごく楽しくなってきて。当時3〜4箇所ぐらい通ってたんですけど、パーソナルトレーニングを辞めてからも、毎日自分でジムに行くようになったんです。歩くことも電車やバス移動も嫌いで、タクシー移動ばっかりだった人間が、雨だろうが嵐だろうがジムまで自転車で通いましたし、当時「バス乗ってる！気持ち悪っ！」ってバンドメンバーから言われてたくらいで（笑）。

▲パーソナルジムMIRO

──なぜそこまで夢中になっていったんでしょう。

DAISHI：やればやっただけ確実にカッコいい体になるんですよ。さらにトレーニングにハマって、“自分でトレーニングジムを経営したら、ずっとトレーニングできるんじゃないか？”って考えになっていったんですよ。それで1〜2年かけて当時自分が教わっていたトレーナーを口説いて、結構長いタームをかけてできたのが、MIROだったんです。

──ご自身が毎日トレーニングしたいから、という理由だったんですね。

DAISHI：でもこれ、毎日トレーニングしている人からすると、結構“あるある”なんですよ。トレーナーになれば、仕事の合間にトレーニングできますから（笑）。夜9時に寝て、朝5時から有酸素運動を1時間してから、朝食を摂って、掃除をして、そこから半身浴を30分ぐらいして、MIROが10時からオープンだから──。

SATOち：もう現役バンドマンの生活じゃない（笑）。

ヒィロ：DAISHIさんとLINEしていても、朝のメッチャ早い時間からトレーニングしていて、“どういう生活してんの!?”と思ってます（笑）。

──3人の中で唯一の現役バンドマンですが、実に健康的（笑）。SATOちさんは、MUCCを脱退されてからジムトレーナーに転身したわけですが、きっかけは？

SATOち：バンドを辞めた人間ってまず、“この後どうしよう？”ってメッチャ悩むんです。

ヒィロ：メチャクチャよくわかります！

▲SATOち (パーソナルジムMIRO / 元MUCC)

──バンドに人生のすべてを賭けていたわけですもんね。

SATOち：バンド以外、自分に何が合っているのか？ 何をやっていけばいいのか？ まったくわからなかったから、就職活動として手当たり次第に資料請求したんですよ。最初は、僕はバンド時代にめちゃくちゃケガが多かったので、ミュージシャンのケガに特化した形で何か役に立てたらなと思って、鍼灸師の道も考えたんです。でも、専門学校に3〜4年通わないといけない。

──国家試験に合格する必要もあります。

SATOち：それ以前に、資料を開いたら漢字問題が出てきたんです……“この漢字は？”と。僕、世の中で一番漢字が嫌いなんですよ。読めないし、書けない。“鍼灸師になるには漢字が必要なんだ!?”ってことを知った段階で、その道は諦めました。別の道を考えてるときに、当時のマネージャーから「SATOちさんは、接客業がいいと思いますよ」って薦められたり、「MIROがいいんじゃない？」って逹瑯(MUCC / Vo)から言われて、トントン拍子で決まったんです。逹瑯はもともとMIROに通っていたので繋いでくれて。昔から体を動かすこととか、筋トレは好きだったんで、ワクワクしましたよ。なので、僕が初めて習ったパーソナルトレーナーは、DAISHIさんなんです。

DAISHI：ちょうどSATOちがMIROに所属する前に、MUCCのファンクラブ用に逹瑯くんのトレーニング動画を撮ったんですよ。そのとき、「MUCCファンの方は、入会金から6,900円割り引きします」って軽い気持ちで言ったんですよ。来てもせいぜい2〜3人だろうと思ってたから。その後、SATOちがMIROに入ることが決まって、そうしたらMUCCファンがたくさん来てくれて。“言わなきゃよかった。せめて690円にしておけばよかった”と（一同笑）。

▲DAISHI (パーソナルジムMIRO / Psycho le Cému)

──SATOちさんはバンド時代からすごい筋肉でしたし、マネージャーに薦められた“人と接する仕事”でもあるし。

SATOち：MUCCとしての自分の最後のライブは、コロナ禍で声出しができない状態だったんですよ。だから、コミュニケーションが取れるというところでもピッタリだなと思ったんです。直接「ありがとう」を伝えられる場になるというか。段階を踏みながら、研修中にパーソナルトレーニングについたりして、徐々に。

DAISHI：MIROに所属することが決まってから、SATOちには結構長いこと研修をやってもらったもんね。来られる日は来てもらって、とにかく筋トレしてた。

SATOち：資格もいくつか取ったり。

DAISHI：僕はトレーナーとインストラクターの免許を持っているので、SATOちもトレーナー免許のほかに、「僕とは違う資格をもう一つ取ってみたら？」と提案したんですよ。今、SATOちはダイエットアドバイザーの資格を持っています。ま、筋トレ用語は漢字が少なくて、カタカナが多いから。

SATOち：不思議なもので、横文字だとなんとなく意味がわかるんですよね（笑）。

▲SATOち (パーソナルジムMIRO / 元MUCC)

──現在、MIROにはオーナーのDAISHIさん、SATOち(高安悟史)さん、店長の木下ユウさん、RYOさんがパーソナルトレーナーとして在籍しているんですよね。

DAISHI：そうですね。

ヒィロ：素朴な疑問なんですけど、もともとお二人は同世代のバンド仲間だったわけじゃないですか。そういう仲間と一緒に働くって、僕の感覚だとちょっと恥ずかしいみたいなものがあるんですけど、お二人にはなかったですか？

DAISHI：SATOち以外のMUCCメンバーだったら、ちょっとあったかもしれない。っていうのも僕、SATOちとは一回も呑みに行ったことがなかったし、MUCCの中では一番関係値が低かったから。本当にこの仕事をきっかけに仲良くさせてもらった感じで、だからやりやすかったのかもしれない。仮に逹瑯くんとだったら嫌やったわ〜。

SATOち&ヒィロ：ははははは！

DAISHI：今回のコラボの件も、面識のある元バンドマンとだったら実現しなかったかもしれない。今回が初めましてのヒィロくんとだったから、できた感じもありますね。

■誰しも歳を取るし、現実を直視せざるを得ない

■前向きに対峙しながら、それに似合うケアを

──では、ヒィロさんが現在の美容業に辿り着くまでの経緯は？

ヒィロ：自分は小さい頃に太り過ぎてて。それが原因でイジメにあって、小学5年生の途中から中学3年生まで、一日も学校へ行かない時期があったんです。だけど、中学時代に音楽番組『Break Out』でJanne Da Arcを見て、衝撃を受けて、変わる決心をしたんですよ。僕の中ではka-yuさんが初恋の人みたいな感じです。ka-yuさんの担当してるベースにも興味を持ったし、“僕はka-yuさんになる”って決意して、ヴィジュアル系バンドマンになることを目指して、ダイエットを始めたんです。

──なるほど。

ヒィロ：高校は、自分が知らない場所に行きたくて、作文で入れる東京の学校に進学して。そこで念願のバンドを結成しつつ、高校卒業後もずっとバンドは続けて。最終的にν[NEU]というバンドを結成したんです。2014年にν[NEU]は一度解散したんですけど、解散が決まってからの半年間はラストワンマンツアーだけの日々だったので、それこそSATOちさんと同じように、有り余る時間の中で“何をやろう？”ってすごく考えたし、将来が怖くなったんですよね。そのときに姉から「暇だったら資格を取りなさい」って言われて。もともと美容オタクだったし心理学も好きだったんで、その二つに関する資格の勉強をしたんです。

DAISHI：心理学を勉強したっていうことは、今回一緒にお仕事させてもらっている中で垣間見られましたね。ブランディングとかマーケティングとかに関しても敏感だし。

──心理学に関する資格は、国家資格ほかさまざまな民間資格があります。

ヒィロ：それら資格勉強の合間に、ν[NEU]以外の作曲の仕事もしながら、最終的には美容に辿り着いたみたいな感じだったんです。

▲太ってた頃のヒィロ(プライベートサロンDearLily / 元ν[NEU])

──美容に辿り着いて、実際にはどんなことを？

ヒィロ：まず、僕が20代半ばの頃って、同期のバンドマンはあまりスキンケアとかしてなかったんですよ。僕が楽屋でパックとかしてると、「うわ！美容オタク」ってからかわれるような感じで。でも、20代後半とか30代になってくると、同期のバンドマンもやっぱり肌とか気になってくるのか、化粧水やサプリメントのことを聞かれ始めるようになったんですね。

──一度目の解散前からアドバイザー的なことはしていたと。

ヒィロ：しかもこれは、バンドマンに限らずバンギャルちゃんにも言えることで、美容や健康業はこれから先も需要があるかもしれないと思ったんです。年齢を重ねれば重ねるほどそうなりますよね。それで、エステだけじゃなくて化粧品も作るようになって。化粧品は遠隔で美容の役に立てるから、自分の分身を飛ばしていくみたいな感覚で作り始めたんです。それに、DAISHIさんと同じように、美容を学んでおけば自分にも使えるじゃん！って気持ちもありました。今は、楽しく美容業をやってますね。

──DAISHIさんもヒィロさんも、夢中になったり楽しいという気持ちになったことが大きいんですね。

ヒィロ：それでもやっぱり最初は、批判的な意見もありましたよ。僕はν[NEU]のリーダーだったから、「みんなの居場所は僕が守る」と言ってたんですよね。それなのにバンドは解散したわけで、解散発表したときも、バンド解散後に美容業をやると言ったときも、ファンからの誹謗中傷はありました。

DAISHI：MIROを立ち上げたとき僕も、Psycho le Cémuのファンから「バンドに集中してほしい」っていう声はもらったし。もしかするとメンバーもそう思っていたかもしれないですよね。だけど、今はもうそんな時代じゃないと思うんですよ。

──音楽の傍らでスタジオ経営や飲食店経営を営んでいるミュージシャンも少なくありません。

DAISHI：そう。音楽活動だけやっていればいいなんて時代じゃない。もちろんその美しさも分かっているんですけど、かなり忙しい時代を経験してきたミュージシャンとして言わせてもらえば、いくら多忙と言っても時間はありますから。その時間をどう使うか。僕の場合は、年齢を重ねるごとにトレーニングや朝の有酸素運動に時間を使うようになったわけで、実はそれってよりバンドのことを考えてるからなんです。バンド活動を持続するには健康が大切ですから。しかも、朝歩きながら考えているのはPsycho le Cémuのことですもん。だからメンバーは朝6時ぐらいから、僕が思いついたアイデアがバンドのグループLINEに送られてくるっていう地獄を味わってます（笑）。

▲ヒィロ(プライベートサロンDearLily / 元ν[NEU])

──思い立ったが吉日タイプのDAISHIさんらしいですね。SATOちさんはバンド活動を引退して、パーソナルトレーナーの道一本に絞っているわけですよね。

SATOち：絶対的に言えることは、バンド時代よりも健康になってるということ。バンドマンはだいたい昼12時とか午後1時くらいに起床する生活だと思うけど、今は朝の情報番組が放送されてる時間には起きてますから。

──逆に言えば、バンドマンを経験してきたからこそできるアドバイスもあるわけで。それは普通のパーソナルトレーナーにはできないことですよね。

SATOち：自分の経験をお客さんにお話できることはいいですよね。経験談には、教科書に載ってないけど間違いなく正しいこともあるので。だから、お客さんが難しく考えすぎてるところを、自分の経験談を交えながら簡単に教えてあげられるかもしれない。

ヒィロ：確かに、みんな難しく考えすぎてるところはありますよね。美容も“これをしたらダメ”っていうところから入ると楽しくないですから。

DAISHI：そう思う。筋トレも王道の3つ(スクワット、ベンチプレス、デッドリフト)さえ押さえておけば、それなりにはなるから、食事も運動もシンプルなところからスタートしていけばいい。そして、それが趣味になってきたら自分なりにこだわっていけばいいんだよね。で、こだわってくるとさらにシンプルになる…っていう感じで一周することもあるので。

ヒィロ：難しいことを難しく伝えるのって、プロじゃないと思うんですよ。難しいことを噛み砕いて簡単に教えてあげることが、本当のプロの仕事なんじゃないかな。たとえば、美容に関して言えば、“意識が高くないといけない”とか“お金をかけなきゃいけない”とか、“食生活も炭水化物を食べたり間食したりする人は痩せる資格がない”とか、そういうことが敷居を高めている気がするんです。ところがDAISHIさんと話していると、「トレーニング中にお米を食べても大丈夫なんだ」と思えましたし、親しみやすいというか、これなら私でもできるかもしれないっていう入り口は大事だと思っていて。

DAISHI：僕は、お米ばっかり食べても体脂肪率を一桁にしますからね。お金をかけようと思えばかけられるけど、かけなくてもできることはあるんですよ。実際に、僕らの食事メニューは白米中心なので、コスパもいい。食事に関して勘違いしてる人だらけなので、今回のパーソナルジム × エステサロンのコラボでは食事の摂り方も教えたいと思っています。

▲プライベートサロンDearLily

──お話を聞いてダイエットや美容への敷居が下がりました。いろんな人がやってみようと思えるのではないかと。

ヒィロ：コミュニケーションが大切なんです。だから、施術中にだんだん心を開いてくれる人も多いんですよ。初めは警戒してるんだけど、施術しながらどんどん自分のパーソナルなことを話し始めてくれるというか。

DAISHI：メチャクチャわかりますよ、パーソナルトレーナーもそういうところあるから。マンツーマンで向き合っているから話をしやすいんでしょうね。トレーニングよりもコミュニケーションがメインで来てるんじゃないかな？っていう人も少なくない。

SATOち：うん、そうですね。そんな秘密まで話しちゃっていいの？ってこともあるし。

DAISHI：それでいいと思うんです。僕は、お客さんが帰るときに“MIROに行って元気が出た”と思って帰ってほしいから。これは、MIROの従業員みんなに言ってることなんですけど、スタッフが元気じゃないとできないことで。僕は元気じゃない人は絶対に雇わないですから。

ヒィロ：僕、DAISHIさんのパーソナルトレーニングを受けさせてもらったんですけど、きっと一人だったら挫折してただろうことも、できちゃったんですよ。正直、パーソナルトレーナーについてもらうことの理由が今までわかってなかったんですけど、実際に体験して実感したのが、隣で「大丈夫！できるよ！」って声をかけてくれることの大切さで。正しいフォームを教えてくれることも大事なんですけど、それ以上に「大丈夫」って言ってくれることが、単純にすごく嬉しいんです。“私なんか無理”って思っている人でも、楽しみながら自信をつけることができると思います。

──人に何かを与えるという点では音楽活動と近しいものを感じますし、続けることで成果が現れるという点ではバンドにも近いですね。

DAISHI：それこそ、ヒィロくんが考えた“100歳まで元気でライブに行けるように”っていう今回のテーマはすごくいいですよね。ヒィロくんは本気でそうさせてあげたいと思ってるし、そう思ってる人には敵わないんですよ。『ワンピース』のルフィーにみたいに“海賊王におれはなる！”って素直に真っ直ぐ生きてるやつの周りには、そういう人が集まるじゃないですか。だからこそヒィロくんはお客さんの心を掴むんだろうし、僕らにまで気持ちが伝わってくるんです。

ヒィロ：僕は極端だから、自分の味方以外には興味がないんです。でも反対に、僕のことを求めてくれる人を全員綺麗にしたいって思ってるんですよ。

──“100歳まで元気でライブに行けるように”って本気で思っているわけですね。

ヒィロ：はい。誰しも平等に歳を取っていくし、最近では有名ミュージシャンが亡くなったり病気を公表することも少なくない。みんなが現実を直視せざるを得ない場面が多くなってきたと思うんです。同時に、この先に不安を感じているようなバンギャルちゃんもいると思うんですよ。そこに寄り添う一つの方法として、“100歳までみんなで元気にライブに行こうよ”って。歳を取ることに前向きな形で向き合いながら、それに合うケアを考えていこうよっていうことでもあるんです。

DAISHI：そのためのお手伝いがエステでもトレーニングでもできる。本当に素晴らしいと思う。

──ただの理想論ではなくて、お三方には現実にするための武器がある。

ヒィロ：さっき音楽と一緒と言っていただきましたけど、そのとおりで、ヴィジュアル系バンドマンと同じなんです。やっぱり自分が綺麗でいたり、健康でいたりすることで、憧れられるような存在でいないといけない。そうでなければ、お客様に言う資格がないし、説得力がないと思うんです。

──たしかに。あえて“100歳まで”と掲げたことにも理由があるのでしょうか。

ヒィロ：人間は、年を取ると行動がだんだんエコになっていくんですよ。体力が落ちていくにつれて、意識も低くなってしまう。それでライブに行けなくなってしまったという人を何人も見てきたので。そういう人たちをリカバリーしたいと思っていたんです。身体が元気だと気持ちも高まって行くじゃないですか。根底として体を鍛えること、それがすごく大事だと思うんです。

■「この日はお姫様にしてあげたい」

■ヒィロくんがそう言ってますから

──身体も心も綺麗になるという理想的なコラボ企画ですが、具体的なプランはどのように膨らんでいったのでしょうか。

DAISHI：ファンの子がどういうことを求めていて、それを実現するために、どうやったら喜んでくれるのか。今回のコラボは、ヒィロくんのアイデアが独自的でおもしろいと思ったし、それをベースとして、僕らの意見も加えながら進めていった感じですね。

ヒィロ：提案に賛同していただいて、本当にありがたいです。僕は世界全体を変えられるとは思ってないけど、さっきも言ったように、自分を求めてくれる人は変えてあげたい。バンドを好きな子たちも世界の一部なわけで、DAISHIさんやSATOちさんとコラボ話を進めていきながら、“国一つぐらいは変えられるんじゃないかな？”って、考えている規模が少しだけ広がった気がしたんです。

──コラボによる相乗効果は、“1＋1＝2”以上のものをもたらしますよね。

DAISHI：だから、“ルナチー(LUNA CHEE)”にしたいよね、美容と健康の。

──超話題となったマクドナルドの期間限定CMですね。

DAISHI：あの企画は、LUNA SEAファンもそうじゃない人も、みんなが“これは食べなアカン！”ってなったやん。この美容とトレーニングのコラボ企画も、そんな風に思ってもらえる企画じゃないかな。

▲Psycho le Cému / DAISHI

──たしかに。ミクスチャー的な発想でもありますし。

DAISHI：そう。今までにないニュータイプな発想は、おもしろいと世間も思うはず。僕も常々新しいことをやりたいと思っていますけど、今回のコラボはまさにそれですよね。

ヒィロ：DAISHIさんは「将来的にフェスみたいなことがやりたいね」と言ってくださって、夢が広がる一方です。

DAISHI：フィットネス × 美容 × 音楽の融合みたいなものができたらおもしろいかなって。そんな話を軽くYURAサマ(Psycho le Cému / ダンス、ヴォーカル、ドラムス / AFAA認定エアロビクス＆フィットネスインストラクターの資格取得)にしたら、「エアロビやらして！」と乗っかってきたし（笑）。

ヒィロ：ははは。バンドを長く続けるとだんだん頭が固くなってしまって、柔軟性がなくなっていくんですよね。正解への近道みたいなものを押し付けられることもあるから。でも振り返ってみると、バンドを始めた頃って、もっとしょうもないことを考えてたじゃないですか。DAISHIさんやSATOちさんと今回のコラボのことを話していたら、当時のことを思い出して、初期衝動的な、なんかすごく懐かしい気持ちになったんです。見たことのない世界を見たくてバンドを始めたわけで、今度はバンドや音楽じゃないけど、同じように新しい世界が覗けるんじゃないかなという期待もあります。

DAISHI：もちろんバンギャルの方に興味を持ってほしい企画ですし、バンドを辞めていったミュージシャンにも勇気を提供することができたら嬉しいんですよね。長年バンドをやってたら人にエールを送る立場にもなってくるわけで、今回のコラボを知ってもらって、バンドを辞めても第二の人生があるし、それも楽しいよってことを伝えたい。

▲MUCC時代のSATOち

──SATOちさんもヒィロさんも音楽の世界を引退して、セカンドキャリアの道に進まれているわけですし。

SATOち：ただ、レールはずっと一緒な感じがしてるんですよね、乗り物を変えただけで。だからトレーニングをやっていても、なんか気持ちはバンドマンと一緒なんですよ。そこは消えないですね。

DAISHI：SATOちも僕も、フィットネスのステージに年に何回か立ちますからね。今はSATOちもそのステージのチャンピオンですから。メッチャ泣いてましたよ。ステージに立つだけで泣いてたのに、そこから優勝しましたからね！ 元バンドマンというよりも、トレーナーとしての色も濃くなってきたと思う。

ヒィロ：結局、走り続けてるんですよね。

SATOち：そう。止まってないっていうのが一番じゃないですかね。

ヒィロ：バンドを辞めた方って、ファンの前から本当に姿を消してしまう人が多いと思うんですけど、僕はさみしいと感じてしまうんです。僕は憧れのka-yuさんの背中を見ているっていうのもあるんですけど、ずっと見える場所にいたい。一人でも僕のことを応援してくれる人がいる限り、その子の前から姿を消したくないし。それこそ、MUCCのファンの方もSATOちさんがトレーニングをしている姿を見て、生存確認ができるじゃないですか。

──ファンも一緒に人生を歩んできたわけですから。

ヒィロ：もちろんいろんな生き方があって、その人それぞれに輝き方があると思うんですけど、好きな人のことは一生応援し続けたいでしょうし、それは連鎖していくと思うんです。

▲ν[NEU]時代のヒィロ

──そして本題ですが、『ミロリリィ 100歳までライブに行くための超集中トレーニング＆エステ』と題したコラボ企画が、2025年11月からスタートします。コースが2つあるそうですが、内容をご説明いただけますか。

DAISHI：トレーニングジムっていうと、だいたい1ヵ月に3回ぐらい通うイメージがあると思うんですね。まず、それをもとにした、1ヶ月にジム2回とエステ1回の3日コースがあります。

──それが、＜3日で変わる！1ヶ月にジム2回＆エステ1回の3day分散のんびりコース＞ですね。

DAISHI：そう。それと、ヒィロくんから「ジムとエステを1日で完結できるコースは絶対に作ってあげたい」という提案があったんですよ。

──それが、＜1日で変わる！豪華お土産＆送迎付き！ジム＆エステの1day集中特別コース＞。

DAISHI：このプランのすごいところは、トレーニング＆エステが終わった後、ライブに行くことができる時間帯に設定されているんです。

──17時30分に終了するという、なんと良心的プラン。

ヒィロ：ウチのエステにくるお客さんには遠征のついでとして、ライブの前に来店する子が結構いるんですよ。だから、エステサロンにキャリーケースをガラガラ引きずりながら（笑）。僕はお客さんを、エステで綺麗にしてあげて「いってらっしゃい」って送り出すんです。このコラボ企画も、地方からこのためだけに遠征してくる子がいるかもしれないし、ライブ日程と合わせて1日しか来れない子もいるかもしれない。そういうことを考えると、1日で完結できるコースを作ってあげたかったんですよね。

DAISHI：僕は、まずカウンセリングをして、その人に最適なトレーニング内容を考えようと思っています。人によっては、本格的なパーソナルトレーニングを経験してもらったり、家でもできるようなメニューを教えてあげることもできる。だとしたら、一回でもお得な内容になると思う。とにかく、特別な1日にしてあげたいと思ってます。

──贅沢な1日になりそうな気がします。

DAISHI：ヒィロくんが「この日はお姫様にしてあげたい」って言ってますからね。ケアという意味では、トレーニングした後にエステのほうが、順番的には絶対いいと思うので、ジムからエステへの移動手段もタクシーの送迎付き。DearLilyからは化粧品のお土産、MIROからは特別減量ご飯とプロテインもつきます。

──ダイエット食のアドバイスもしてくれるんですか？

DAISHI：はい。減量中の食事っていうと鶏肉にブロッコリーみたいなイメージがあると思うんですけど、それだけではないんです。僕らが実際に大会のときに食べる軽食メニューで用意しようと思っているので、しっかりお腹いっぱいになると思います。

ヒィロ：だから、イメージ的には“プチファン旅行”みたいな感じですよね。ここで自分が変わる喜びを知ることができるだろうし、そういう子は人生が前向きに変わっていくと思う。これをきっかけに何かを与えてあげたいんですよね。

──先ほども、身体も心も綺麗になるという話がありました。

DAISHI：そう。筋トレってセロトニンが出てホルモンバランスも整うので、メンタルが保てるっていう意味でもすごくいいんです。

ヒィロ：僕も以前ジムに通ってたとき、筋トレが終わるとなぜかわからないですけど、鬱々としていた気持ちが晴れて、すごくテンション上がってましたからね。

SATOち：筋トレした帰り道は、メッチャ上を見て歩いてます。うつむくことがない。

DAISHI：夜空の見え方が違ってくるもんな。何も解決してないのに気持ちが前向きになれるんですよ。結局、人の悩みってホルモンの関係なんです。悩み事も、脳を切り替えることで、別角度から見ると解決することがあって。

ヒィロ：そうなんですよ。“これで悩みが解決できるじゃん！”と思ったことが結構ありました。ある意味、我々がやろうとしていることは、サポートなんですよ。自転車って動き出すまでは大変ですけど、一度漕ぎ出せばペダルが勝手に回転していくところがあるじゃないですか。あの感覚と同じです。自分自身が変化できることを知らない子たちに、“自分も変われるんだ”っていう喜びを味わってもらいたいし、それを知ってもらうことで、その先は自分の力で進んでいけると思うんです。だから、変わりたいと思う人の背中を押せるような、きっかけを作りたいと思ってるんです。

DAISHI：うん。何かトレーニングをひとつ始めるだけでも全然違うと思います。本当に変わると思います。

取材・文◎平井綾子

■DAISHI SATOち ヒィロが直接指導＆施術！ パーソナルジムMIRO x エステサロンDearLilyコラボメニュー『ミロリリィ 100歳までライブに行くための超集中トレーニング＆エステ』

▼プラン1

＜1日で変わる！豪華お土産＆送迎付き！ジム＆エステの1day集中特別コース＞

39800円(税込)

※こちらのコースは1ヶ月「4組限定」となります

・1日でDAISHI、SATOちがダイエットと筋トレの知識＆トレーニング

ヒィロが美容知識＆フェイシャルエステをいたします

・MIROからDearLilyの移動はタクシーにて送迎

・MIRO監修の特別減量ご飯＆プロテイン、DearLily監修の特別コスメ＆サプリのお土産つき

・時間帯は10:00〜15:00まで、12:30〜17:30までの2パターン

▼プラン2

＜3日で変わる！1ヶ月にジム2回＆エステ1回の3day分散のんびりコース＞

33000円(税込)

※こちらのコースは1ヶ月「4組限定」となります

・1ヶ月にDAISHI、SATOちがダイエットと筋トレの知識＆トレーニングを2日間、ヒィロが美容知識＆フェイシャルエステを1日間の合計3日間となります

・時間帯はエステのみ固定(4つの時間帯よりお選びください)、ジムはLINEにてご相談ください 【コラボメニュー予約方法】

MIRO公式LINEにてご予約を承ります：MIRO オフィシャルLINE

お申し込みは先着順となります。枠が埋まり次第、受付終了となります

コラボメニューにつきまして、MIRO公式LINE以外での受付は行っておりません

コラボメニューをご希望の方はあらかじめMIRO公式LINEにご登録ください

キャンセルが出た場合は公式LINEにてメッセージを送らせていただきます

●予約受付開始日時

・11月のご予約：10/1(水)21:00より受付開始

・12月のご予約：11/1(土)21:00より受付開始

・01月のご予約：12/1(月)21:00より受付開始

予約受付開始時間になりましたら、MIRO公式LINEにこちらの内容を入力の上、メッセージにてお送りください

・お名前

・電話番号

・希望するコースと時間帯(番号 銑┐泙任選びください)

予約は「先着順」となるため、同じ枠をご希望の方がいる場合は、先にメッセージを送られた方を優先させていただきます

受付開始時間より前の申し込みは無効となります、ご了承ください 【11月のコラボ枠 ※10/1(水)21:00より受付開始】

▼1day集中特別コース

．献燹エステ＝11月07日(金)10:00〜15:00

▲献燹エステ＝11月07日(金)12:30〜17:30

ジム＆エステ＝11月21日(金)10:00〜15:00

ぅ献燹エステ＝11月21日(金)12:30〜17:30

▼3dayのんびりコース

※エステの受付枠は、以下4つの時間帯のみとなります

※ジムの受付枠2日間につきましては、LINEにてご相談ください

ゥ┘好討了椽兒間＝11月07日(金)18:00〜20:00

Ε┘好討了椽兒間＝11月14日(金)18:00〜20:00

Д┘好討了椽兒間＝11月21日(金)18:00〜20:00

┘┘好討了椽兒間＝11月28日(金)18:00〜20:00

※12月および1月のコラボ枠につきましては、追ってお知らせいたします

関連リンク

◆MIRO オフィシャルサイト

◆MIRO オフィシャルLINE

◆MIRO オフィシャルX

◆DearLily オフィシャルサイト

◆DearLily オフィシャルX

◆DAISHI オフィシャルX

◆SATOち オフィシャルX

◆ヒィロ オフィシャルX