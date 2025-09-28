◆男子プロゴルフツアー パナソニックオープン 最終日（２８日、大阪・泉ヶ丘ＣＣ＝６９９３ヤード、パー７１）

プロ９年目の勝俣陵（ロピア）が単独首位で出て１イーグル、４バーディー、４ボギーの６９で回り、通算２０アンダーで初優勝を飾った。優勝賞金２０００万円を獲得した。

優勝会見の一問一答は以下の通り。

―初優勝の心境は

「すごいうれしい気持ちだけど、また来週のことを考えている。優勝は今日までで、また明日から練習したい」

―プロ９年目で初優勝。これまで長かったか

「いま考えれば、シード４年目で優勝はそんなに長くはなかった。ずっとやっている時はなかなかうまくいかないし、後輩や同級生や先輩たちが活躍してる中、自分は結果を出せない気持ちが強かった。やってる時は長く感じていた」

―年下の若手が活躍。焦りは

「焦りは感じてなかった。自分も早く優勝したい気持ちはあった」

―今年が２０代で最後の年

「２０代で１勝はしたいと思っていた。コーチとも『３０歳くらいからしっかり勝てる選手になろうね』と話してたので、その目標には近づいた」

―１４番のイーグルで心境が変化した部分は

「（気持ちが）締まってた部分はあったけど、あのイーグルで４打差と自分でも分かってた。そんな中、安心しちゃった部分はあったのが、その後の２ホールで３パットになってしまった」

―１５、１６番で２連続３パットでボギー

「相当しんどかった。１９（アンダー）で下が上がってると分かっていたので落とせない。１７番は簡単なホールじゃないし、１８番は絶対にバーディーを取れるホールじゃない。絶対にパーで上がらなきゃなと思った」

―ウィニングパットを決めた時は

「うれしさより、バーディーパットをショートした恥ずかしさがあった。最後は優勝したというより、カッコ悪いなと思った。先輩、後輩たちが水かけで待ってくれた時に『あ、優勝したんだ』という気持ちになった。涙が勝手に出てきた」

―昨夜は

「毎日銭湯に行っていて、最後はどんなガッツポーズしようかな…と考えてた。カッコよくしようと思ってたけど、頭が真っ白になってできなかった」

―どれくらい入ったのか

「昨日は緊張してたので、いつもの半分くらいの３０分で切り上げた。塩サウナで毎日全身に塩をぬりたぐって、変なものをはらって神頼みをした。（体が）つるつるになった」

―毎冬ともに合宿をしている片山晋呉さんから連絡は

「昨日の夕方に電話をいただき、『いい感じだね。４番のアプローチもよかったね』と言ってもらった。今日の朝も『誰でも緊張するし、ミスはするもの。冬にやった練習は緊張した場面でできることを教えてる。しっかり出し切ってこい』とＬＩＮＥでメッセージをもらった。緊張してたのが一気になくなった」

―中学２年で野球をケガで断念し、１４歳でゴルフを始めた。遅めのスタートから現在までの道のりは

「高校で迷惑をかけないように、土日に１５００球とか打っていて、高校でも朝のホームルームの前から練習して、夜８時までしかダメだけど９時まで練習してた。今考えたら、そんなに厳しくなかった。好きだったのでやり続けていた。自分でいうのもアレですけど、努力はした。練習は頑張ってた」

―妻・あやかさんと長女が来場していた

「９番ホールで３打目に向かってる時に、子どもに『パパ〜！』と言われた。最初は妻の友人の子がいたので、自分の子だと気づかなかった。よくよく見たら自分の娘だ、来てるんだと分かった。それまでは何も知らなかった」

―奥様への思いは

「いつも僕が留守で、子どもの面倒も見てくれます。いろいろと僕よりしっかりしているので、ちょっと道を外れるというか、違う選択をしそうになった時に『それちょっと違うんじゃないの』と言ってくれる。妻がいなかったらレギュラーツアーにいられなかったかもしれない。しっかりした妻なので、すごい支えられてます。今日見てもらえて本当によかったです」