「オシャレだね」って褒められそう！【ZARA】ガバッと着て即シャレる♡「主役級トップス」
いつものシンプルなスタイルに物足りなさを感じたら【ZARA（ザラ）】の「主役級トップス」に挑戦してみるのがおすすめ。 コントラストデザインがパッと目を惹くアイテムは、一枚着るだけ即おしゃれな雰囲気を演出できそう。コーデに悩む日にも頼りになりそうだから、ぜひチェックしてみて。
大胆な配色が目を惹く主役級トップス
【ZARA】「コントラストニットカーディガン」\5,990（税込）
ブルーやホワイトを組み合わせた大胆なコントラストが目を惹くカーデ。襟付きなので個性的ながらもきちんと感もキープできる一枚です。アシンメトリーに入ったステッチデザインも遊び心が効いて素敵。コーデの主役トップスとしてはもちろん、肩に掛けて小物感覚で取り入れてもアクセントになりそうです。
ニュアンスあるグリーンが大人見え
【ZARA】「コントラストニットポロシャツ」\5,990（税込）
絶妙な色味のグリーンにライトブルーの襟が効いた配色が魅力のトップス。袖口にもさりげなく配色があり、一枚でコーデをグッとおしゃれに格上げできそう。ジーンズやスラックスに合わせれば、きちんと感のある大人カジュアルが楽しめます。メンズライクな印象なので、シューズやバッグはレディなデザインを合わせると◎
※すべての商品情報・画像はZARA出典です。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
Writer：licca.M