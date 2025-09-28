「オシャレだね」って褒められそう！【ZARA】ガバッと着て即シャレる♡「主役級トップス」

いつものシンプルなスタイルに物足りなさを感じたら【ZARA（ザラ）】の「主役級トップス」に挑戦してみるのがおすすめ。 コントラストデザインがパッと目を惹くアイテムは、一枚着るだけ即おしゃれな雰囲気を演出できそう。コーデに悩む日にも頼りになりそうだから、ぜひチェックしてみて。

大胆な配色が目を惹く主役級トップス

【ZARA】「コントラストニットカーディガン」\5,990（税込）

ブルーやホワイトを組み合わせた大胆なコントラストが目を惹くカーデ。襟付きなので個性的ながらもきちんと感もキープできる一枚です。アシンメトリーに入ったステッチデザインも遊び心が効いて素敵。コーデの主役トップスとしてはもちろん、肩に掛けて小物感覚で取り入れてもアクセントになりそうです。

ニュアンスあるグリーンが大人見え

【ZARA】「コントラストニットポロシャツ」\5,990（税込）

絶妙な色味のグリーンにライトブルーの襟が効いた配色が魅力のトップス。袖口にもさりげなく配色があり、一枚でコーデをグッとおしゃれに格上げできそう。ジーンズやスラックスに合わせれば、きちんと感のある大人カジュアルが楽しめます。メンズライクな印象なので、シューズやバッグはレディなデザインを合わせると◎

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M