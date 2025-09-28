¿·¾±ÆüËÜ¥Ï¥à3Ï¢¾¡¤Çº£µ¨82¾¡ÌÜ¡ª¡¡À¶µÜ¹¬ÂÀÏº¤Ï¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿°ÂÂÇ¤Î³ÚÅ·¡¦Â¼ÎÓ¤Ë¡Ö1ËÜº¹¡×
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à4¡½3¥í¥Ã¥Æ¡Ê2025Ç¯9·î28Æü¡¡ZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬3Ï¢¾¡¤Çº£µ¨82¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡2ÅÙ¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤¹¶ì¤·¤¤Å¸³«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢7²ó¤Ë¥ì¥¤¥¨¥¹¤Î±¦µ¾Èô¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢8²óÌµ»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Ç»³¸©¤Îº¸µ¾Èô¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿°ÂÂÇ¤òÁÀ¤¦À¶µÜ¹¬¤Ï¡¢¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤Î¸å²¡¤·¤ÇÂÇÀÊ¿ô¤ÎÂ¿¤¤¡Ö1ÈÖ¡×µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢5ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ¡£
¡¡ÄÌ»»140°ÂÂÇ¤È¤·¡¢¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î³ÚÅ·¡¦Â¼ÎÓ¤Î141°ÂÂÇ¤Ë1ËÜº¹¤ÈÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÀèÈ¯¤Î°ËÆ£¤Ï1ÅÀ¤òÄÉ¤¦6²ó¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¡¢ÂôÂ¼¾Þ¤ÎÁª¹Í´ð½à¤Ç¤¢¤ë¡Ö15¾¡¡×¤Ï¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£