¡ÚÉÍÌ¾¸Ð¥Ü¡¼¥È¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥óµÆ²ÖÇÕ¡ÛÅÚ²°Íö¡¡º£¤¬À®Ä¹´ü¡¡¡ÖÁ´¥³¡¼¥¹¤ËÆþ¤ê½Ð¤·¤Æ¡Ä¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÉÍÌ¾¸Ð¤Î¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥óµÆ²ÖÇÕ¡×¤¬¡¢28Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡¡È¼ã¤¤¥ì¡¼¥µ¡¼¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤À¡£¤º¤Ã¤È¥µ¥Ã¥Ñ¥ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬ÆÍÁ³¡¢¾¡Î¨¤ò²Ô¤®½Ð¤¹¡£ÅÚ²°Íö¡Ê20¡á²¬»³¡Ë¤âº£¤¬À®Ä¹´ü¡£3Ãå¤À¤Ã¤¿½éÆü1R¡¢Æ»Ãæ¤Î¤µ¤Ð¤¤Ê¤É3ÅÀ¥ì¡¼¥µ¡¼¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÁ´¥³¡¼¥¹¤ËÆþ¤ê½Ð¤·¤Æ¤«¤éÀ®ÀÓ¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥¹¥í¡¼¤Î»þ¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¤è¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤È¤Ï½é¡¹¤·¤¤¡£
¡¡º£Àá¤ÏÀÖ¥×¥ì¡¼¥È39¹æµ¡¤¬ÁêËÀ¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢Í½ÁªÆÍÇË¤Î´üÂÔ¤â¹â¤Þ¤ë¡£¿·¥Ú¥é¤ò¤¦¤Þ¤¯Ä´À°¤Ç¤¤ì¤Ð½½Ê¬²ÄÇ½¤À¡£
¡¡»Ð¤ÎÆî¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤±¡¢ÄÉ¤¤±Û¤»¡£2ÆüÌÜ¤Ï2R1¹æÄú¤È8R3¹æÄú¡£¶ÛÄ¥¤Î¥¹¥í¡¼2Áö¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Ð¡¢¤Þ¤¿°ì¤ÄÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¡£