1900Ëü±ß¤Î¡Ö¥ï¥¤¥í¡×¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤«¡¡Á°´ßÏÂÅÄ»ÔÄ¹¤Î±ÊÌî¹ÌÊ¿ÍÆµ¿¼Ô¤òÂçºåÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¤¬ºÆÂáÊá¡¡ÃÏ¸µ¤Ç¤Ï"Ä¹Ç¯¤ÎÌþÃå"¤òµ¿¤¦À¼¤â...¡¡ÆÃÄê¶È¼Ô¤ÎÆþ»¥»þ¤Ë²¿ÅÙ¤âÏ³¤¨¤¤¤«¡¡·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ç¶È¼Ô¼ÒÄ¹¤ËÆþ»¥¾ðÊóÅÁ¤¨¤¿ºá¤Çµ¯ÁÊ
¡¡ÂçºåÉÜ´ßÏÂÅÄ»Ô¤Î¸ø¶¦¹©»ö¤ò¤á¤°¤ë±ø¿¦»ö·ï¡£Á°»ÔÄ¹¤Î±ÊÌî¹ÌÊ¿ÍÆµ¿¼Ô¤¬¡¢2¤Ä¤Î¸ø¶¦¹©»ö¤ò¤á¤°¤ê¡¢¶È¼Ô¤«¤éÏÅÏ¨¤È¤·¤Æ¸½¶â·×1900Ëü±ß¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢ÂçºåÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¤ËºÆÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡¡2¤Ä¤Î¸ø¶¦¹©»ö¤ÎÆþ»¥¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âºÇÄãÀ©¸Â²Á³Ê¤ÈÆ±³Û¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼èºà¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¡¢ÃÏ¸µ¤Î·úÀß¶È¼Ô¤Ê¤É¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢±ÊÌîÍÆµ¿¼Ô¤È·úÀß¶È¼Ô¤Î¡ÈÌþÃå¡É¤òµ¿¤¦À¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¡¡¡ÊMBSÂçºå»ÊË¡Ã´Åö¡¡ÌøÀ¥ÎÉÂÀ¡Ë
¶È¼Ô¤«¤é1900Ëü±ß¤ÎÏÅÏ¨¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤«
¡¡9·î24Æü¤Ë¼ýÏÅ¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿´ßÏÂÅÄ»Ô¤ÎÁ°»ÔÄ¹¡¦±ÊÌî¹ÌÊ¿ÍÆµ¿¼Ô¡Ê47¡Ë¡£ÂçºåÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºÆÂáÊá¤ÎÍÆµ¿¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡±ÊÌîÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¸ø¶¦¹©»ö¤ò¤á¤°¤ê»Ô¤¬2021Ç¯8·î¤È2024Ç¯5·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿Æþ»¥¤ËÀèÎ©¤Á¡¢·úÀß²ñ¼Ò¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¡¢¤«¤Ä¡¢¤â¤¦1¼Ò¤Î¼Â¼ÁÅª·Ð±Ä¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ëÃËÀ¤ËÂÐ¤·¡¢Èó¸øÉ½¤Î¤Ï¤º¤ÎºÇÄãÀ©¸Â²Á³Ê¤òÏ³¤¨¤¤¡£
¡¡¢¦ÃËÀ¤¬ÂåÉ½¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿·úÀß²ñ¼Ò¤ò´Þ¤à¶¦Æ±´ë¶ÈÂÎ¡ÊJV¡Ë¤È¡¢¢¦¼Â¼ÁÅª·Ð±Ä¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ë·úÀß²ñ¼Ò¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÍî»¥¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÊØµ¹¤ò¿Þ¤Ã¤¿¸«ÊÖ¤ê¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢±ÊÌîÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤½¤ÎÃËÀ¤«¤é¡¢¢¦2023Ç¯5·î¤Ë500Ëü±ß¡¡¢¦Æ±Ç¯7·î¤Ë400Ëü±ß¡¡¢¦2024Ç¯11·î¤Ë1000Ëü±ß¤È¡¢3²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ·×1900Ëü±ß¤òÏÅÏ¨¤È¤·¤Æ¼Ú¤ê¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡ÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¤Ï¡¢±ÊÌîÍÆµ¿¼Ô¤ÎÇ§ÈÝ¤äÆ°µ¡¡¢¼Ú¤ê¼õ¤±¤¿¤ª¶â¤Î»ÈÅÓ¤ä¡¢ÊÖºÑ¤·¤¿¤«ÈÝ¤«¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢·úÀß²ñ¼Ò¤ÎÃËÀ¡Êº£Ç¯7·î¤ËÂåÉ½¼èÄùÌò¤ò¼Ç¤¡Ë¤Ï¡¢MBS¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
2¤Ä¤ÎÆþ»¥¤Ç¡ÖºÇÄãÀ©¸Â²Á³Ê¤ÈÆ±³Û¡×¤ÇÍî»¥
¡¡´ßÏÂÅÄ»Ô¤ÎÆþ»¥µÏ¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2¤Ä¤Î¸ø¶¦¹©»ö¤Ï¿åÆ»´É¤Î¼è¤ê´¹¤¨¹©»ö¤Ç¡¢¢¦ÃËÀ¤¬ÂåÉ½¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿·úÀß²ñ¼Ò¤ò´Þ¤à¶¦Æ±´ë¶ÈÂÎ¡ÊJV¡Ë¤È¡¢¢¦¼Â¼ÁÅª·Ð±Ä¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ë·úÀß²ñ¼Ò¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âºÇÄãÀ©¸Â²Á³Ê¤ÈÆ±³Û¤ÇÍî»¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦2021Ç¯8·î¤ÎÆþ»¥¡¡Î®ÌÚÄã¶èÇÛ¿åËÜ´ÉÉÛÀßÂØ¹©»ö
¡¡ÃËÀ¤¬ÂåÉ½¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿·úÀß²ñ¼Ò¤ò´Þ¤à¶¦Æ±´ë¶ÈÂÎ¡ÊJV¡Ë¤¬¡¢ºÇÄãÀ©¸Â²Á³Ê¤ÈÆ±³Û¤Î9²¯6603Ëü4000±ß¤ÇÍî»¥
¡ÊÆþ»¥¤Ë¤Ï5¤Ä¤Î¶¦Æ±´ë¶ÈÂÎ¡ÊJV¡Ë¤¬»²²Ã¡¡£²¤Ä¤ÎJV¤ÏºÇÄãÀ©¸Â²Á³Ê¤ò²¼²ó¤ê¼º³Ê¡Ë
¡¦2024Ç¯5·î¤ÎÆþ»¥¡¡¡¡ÅÚÀ¸Ä®ÇÛ¿åËÜ´ÉÉÛÀßÂØ¹©»ö
¡¡ÃËÀ¤¬¼Â¼ÁÅª·Ð±Ä¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ë·úÀß²ñ¼Ò¤¬¡¢ºÇÄãÀ©¸Â²Á³Ê¤ÈÆ±³Û¤Î1²¯3425Ëü8000±ß¤ÇÍî»¥
¡Ê·úÀß²ñ¼Ò14¼Ò¤¬»²²Ã¡¡4¼Ò¤¬ºÇÄãÀ©¸Â²Á³Ê¤ò²¼²ó¤ê¼º³Ê¡¡¼Âà¤¬2¼Ò¡Ë
±ÊÌîÍÆµ¿¼Ô¤È¶È¼Ô¤Î¡ÉÌþÃå¡É¤òµ¿¤¦À¼
¡¡ÃÏ¸µ¤Î·úÀß¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤é¤ò¼èºà¤¹¤ë¤È¡¢±ÊÌîÍÆµ¿¼Ô¤È¤³¤ÎÃËÀ¤Î·úÀß²ñ¼Ò¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡ÈÌþÃå¡É¤òµ¿¤¦À¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·úÀß²ñ¼Ò¤Î´Ø·¸¼Ô
¡Ö±ÊÌîÁ°»ÔÄ¹¤È¤½¤Î·úÀß²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÀÎ¤«¤éÚãº©¤ÎÃç¡£Ãç¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ï¤è¤¯Ê¹¤¤¤¿¡£±ÊÌîÁ°»ÔÄ¹»þÂå¤Ï»Ô¤ÎÈ¯Ãí¹©»ö¤ò¤è¤¯Íî¤È¤·¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¡×
ÊÌ¤Î·úÀß²ñ¼Ò¤Î´Ø·¸¼Ô
¡Ö¤¢¤ëÆþ»¥¤ÎºÝ¤Ë¡¢Ê¬¸ü¤¤»ñÎÁ¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¶È¼Ô¤¬¡¢Çö¤¤»ñÎÁ¤À¤Ã¤¿¤½¤Î·úÀß²ñ¼Ò¤ËÉé¤±¡¢¤ª¤«¤·¤¤¤Ê¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤Î·úÀß²ñ¼Ò¤¬Íî»¥¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉÔ¼«Á³¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡´ßÏÂÅÄ»Ô¤Ï¡¢¸ø¶¦¹©»ö¤ÎÆþ»¥¤Ë»²²Ã¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢·úÀß¶È¼Ô¤ò³ÊÉÕ¤±¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀÁ¤±Éé¤¨¤ë¹©»ö¶â³Û¤ÎÌÜ°Â¤âÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡±²Ãæ¤ÎÃËÀ¤¬ÂåÉ½¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿·úÀß²ñ¼Ò¤Î³ÊÉÕ¤±¤Ï¡¢¹ç·×¤Ç¤ï¤º¤«10¼Ò¤·¤«¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢ºÇ¾å°Ì¤Î³ÊÉÕ¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æþ»¥¶¥Áè·ã¤·¤¯ºÇÄãÀ©¸Â²Á³Ê¤ÈÆ±³Û¤ÇÍî»¥¤Î¥±¡¼¥¹Áý¡¡Àµ³Î¤Ê²Á³ÊÍ½Â¬¤¬É¬Í×¤Ê¸½¾õ
¡¡ºÇÄãÀ©¸Â²Á³Ê¤Ï¡¢¸ø¶¦¹©»ö¤Ê¤É¤ÎÆþ»¥¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÉÔÅö¤Ë°Â¤¤²Á³Ê¤ÇÆþ»¥¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òËÉ¤®¡¢¹©»ö¤ä¶ÈÌ³¤ÎÉÊ¼Á¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ºÇ¤â¶á¤¤²Á³Ê¤òÄó¼¨¤·¤¿¶È¼Ô¤¬Íî»¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²¼²ó¤ì¤Ð¼º³Ê¤È¤Ê¤êÍî»¥¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤é¤ò¼èºà¤¹¤ë¤È¡¢ºÇ¶á¤ÏºÇÄãÀ©¸Â²Á³Ê¤ò·×»»¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÎÀºÅÙ¤â¾å¤¬¤ê¡¢ºÇÄãÀ©¸Â²Á³Ê¤ÈÆ±³Û¤òÄó¼¨¤Ç¤¤ë¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¯¡¢Íî»¥¤·¤Æ¼õÃí¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤è¤êÀµ³Î¤Ê²Á³ÊÍ½Â¬¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
´ßÏÂÅÄ¶¥ÎØ¾ì¤Î´ØÏ¢¹©»ö¤ÎÆþ»¥¤á¤°¤êµ¯ÁÊ
¡¡¤Þ¤¿¡¢±ÊÌîÍÆµ¿¼Ô¤Ï9·î24Æü¡¢´ßÏÂÅÄ¶¥ÎØ¾ì»ÜÀßÀ°È÷¹©»ö¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ2021Ç¯5·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¶¥ÁèÆþ»¥¤ò¤á¤°¤ê¡¢Æ±¤¸ÃËÀ¤ËºÇÄãÀ©¸Â²Á³Ê¤òÅÁ¤¨¤Æ¹©»ö¤òÍî»¥¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢´±À½ÃÌ¹çËÉ»ßË¡°ãÈ¿¤È¸ø·ÀÌó´Ø·¸¶¥ÇäÆþ»¥Ë¸³²¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µ¯ÁÊÆâÍÆ¤Ï¡¢±ÊÌîÍÆµ¿¼Ô¤¬Æþ»¥¤Î4Æü¤Û¤ÉÁ°¤Ë¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ÇÃËÀ¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¡¢ºÇÄãÀ©¸Â²Á³Ê¤¬3²¯4754Ëü6000±ß¡ÊÀÇÈ´¤¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¡¢ÃËÀ¤¬ÂåÉ½¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿·úÀß²ñ¼Ò¤Ë¡¢¤½¤ì¤ò2000±ß¤À¤±¾å²ó¤ë³Û¤ÇÍî»¥¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¦2021Ç¯5·î¤ÎÆþ»¥¡¡´ßÏÂÅÄ¶¥ÎØ¾ì»ÜÀßÀ°È÷¹©»ö
¡¡ÃËÀ¤¬ÂåÉ½¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿·úÀß²ñ¼Ò¤¬¡¢ºÇÄãÀ©¸Â²Á³Ê¤è¤ê2000±ß¹â¤¤3²¯4754Ëü8000±ß¤ÇÍî»¥
¡¡¡Ê·úÀß²ñ¼Ò7¼Ò¤¬»²²Ã¡¡1¼Ò¤¬ºÇÄãÀ©¸Â²Á³Ê²¼²ó¤ê¼º³Ê¡¡1¼Ò¤¬¼Âà¡Ë
»ö·ï¤Î·Ð°Þ¤ä¶È¼Ô¤«¤é¤ÎÆ¯¤¤«¤±¤Ï
¡¡ÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¤Ï¡¢µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢±ÊÌîÍÆµ¿¼Ô¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢±ÊÌîÍÆµ¿¼Ô¤¬Íî»¥¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢·«¤êÊÖ¤·Àµ³Î¤Ê¾ðÊó¤òÏ³¤é¤·¤¿¤È¤ß¤Æ¡¢ºÇÄãÀ©¸Â²Á³Ê¤òÏ³¤é¤·¤¿·Ð°Þ¤ä¡¢¶È¼ÔÂ¦¤«¤é¤ÎÆ¯¤¤«¤±¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡±ÊÌîÍÆµ¿¼Ô¤Ï2018Ç¯¤Î´ßÏÂÅÄ»ÔÄ¹Áª¤Ç½éÅöÁª¡£½÷À¤È¤ÎÀÅª´Ø·¸¤ò¤á¤°¤ëºÛÈ½¤Ç¡¢²ò·è¶â¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ê¤É¤ÇµîÇ¯11·î¤ËÏÂ²ò¤¬À®Î©¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢´ßÏÂÅÄ»ÔµÄ²ñ¤«¤é2ÅÙÉÔ¿®Ç¤¤ò¼õ¤±¤Æº£Ç¯2·î¤Ë¼º¿¦¡£º£Ç¯4·î¤Î»ÔÄ¹Áª¤Ë½ÐÇÏ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÍîÁª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´ßÏÂÅÄ»ÔÄ¹¡ÖºÇÄãÀ©¸Â²Á³Ê¤Ë¥é¥ó¥À¥à·¸¿ô¤ò²Ã¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ßÆ³Æþ¡×
¡¡´ßÏÂÅÄ»Ô¤Îº´Ìî±ÑÍø»ÔÄ¹¤Ïº£²ó¤Î·ï¤ò¼õ¤±¡¢9·î26Æü¤ËÎ×»þ¤Î²ñ¸«¤ò³«¤¡¢Æþ»¥À©ÅÙ¤ò²þ³×¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ßÏÂÅÄ»Ô¡¦º´Ìî±ÑÍø»ÔÄ¹
¡Ö±ø¿¦»ö·ï¤¬µ¯¤¡¢Á°»ÔÄ¹¤¬ºÆÂáÊá¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ÔÌ±¤Î³§ÍÍ¤ËÂç¤¤Ê¤´ÉÔ°Â¡¢¤½¤·¤Æ¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿´¤«¤é¤ªÏÍ¤Ó¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¡Öº£¸å¤ÏºÇÄãÀ©¸Â²Á³Ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Æþ»¥ÅöÆü¤Ë¥é¥ó¥À¥à·¸¿ô¤ò²Ã¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢»ä¤â´Þ¤á¤Æ»öÁ°¤ËÀµ³Î¤ÊºÇÄãÀ©¸Â²Á³Ê¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÉÔÀµ¤òº¬ËÜ¤«¤éÇÓ½ü¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡º´Ìî»ÔÄ¹¤ÏÍèÇ¯4·î¤ò¤á¤É¤Ë¿·¤·¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤òÆ³Æþ¤·¡¢Æ©ÌÀÀ¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢ÉÔ¿®´¶¤òÊ§¿¡¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£