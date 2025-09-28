µÜÏÆºéÎÉ¤¬²ÐÉÕ¤±Ìò¡¢ZÀ¤Âå¤¬Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë´Ú¹ñÈ¯¤Î¡È¼êÊÔ¤ß¡É¡Ö°ÜÆ°Ãæ¤äÂÔ¤Á»þ´Ö¤òÍøÍÑ¡×
¡¡¼ã¼Ô¤Ë¹¤¬¤ëÊÔ¤ßÊª¤ÎÎØ¡£¤¤Ã¤«¤±¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¢¡Ö¥ë ¥»¥é¥Õ¥£¥à¡ÊLE SSERAFIM¡Ë¡×¤ÎÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦SAKURA¤³¤ÈµÜÏÆºéÎÉ¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Ç¼êºî¤ê¤·¤¿¼êÊÔ¤ß¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òSNS¾å¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤Ó¸ø³«¡¢TWICE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤â¼êºî¤ê¤·¤¿Ë¹»Ò¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹¤ÊºîÉÊ¤Î¿ô¡¹¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£´Ú¹ñ¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿ÊÔ¤ßÊª¤¬ÆüËÜ¤Ë¤âÈô¤Ó²Ð¤·¤Æ¤¤¿·Á¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¼ê·ÝÅ¹¤ä100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÌÓ»å¤¬ÉÊÇö¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤¦¤·¤ÆÍÌ¾¿Í¤¬SNS¤ÇÊÔ¤ó¤ÀºîÉÊ¤ò¥Í¥Ã¥È¤Ç¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¡£ÊÔ¤ßÊý¤âº£¤Ï¥Í¥Ã¥ÈÆ°²è¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸«¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ù¤ë¤Î¤âÊÔ¤ßÊª¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤òÄã¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤ÏÊÔ¤ßÊªºî²È¤Î¤â¤Á¤À¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¡£ÆÃÄ§Åª¤Ê¤Î¤¬¡¢ÌÓ»å¤Î¿§¡£SNS±Ç¤¨¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤«¡¢¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥é¡¼¤ä¥Í¥ª¥ó¥«¥é¡¼¤Ê¤É¥Ý¥Ã¥×¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ê¿§¹ç¤¤¤Î¤â¤Î¤¬Çä¤ì¶Ú¡£
¡Ö´Ú¹ñÌÓ»å¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥¹¥»¥ß¥·¥ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡È¥¹¥»¥ßÌÓ»å¡É¤¬ÍÌ¾¤Ç¤¹¡£¤â¤È¤â¤È¤Ï¿©´ïÀö¤¤ÍÑ¤Î¥¨¥³¤¿¤ï¤·¤òÊÔ¤àÍÑ¤Î»å¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¡£¥¹¥»¥ß¤È¤Ï´Ú¹ñ¸ì¤ÇÇ¨¤ì¤¿»å¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ëÀ½¤Î¸÷Âô´¶¤È¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤¿¿¨¤ê¿´ÃÏ¡£
¡¡¤¿¤ï¤·¤Î¤Û¤«¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ä¥Ý¡¼¥Á¤Ê¤É´ÊÃ±¤ËÊÔ¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É½é¿´¼Ô¤Ë¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£´Ú¹ñÅÚ»º¤È¤·¤Æ¹ØÆþ¤¹¤ëÆüËÜ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê¤â¤Á¤À¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤â100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¡È¤¿¤ï¤·ÍÑ¥ä¡¼¥ó¡É¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾Á°¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¹¤°¤ËÇä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Íµ¤¤Ö¤ê¡£¶È³¦Âç¼ê¤Î¥»¥ê¥¢¤Ç¤â´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤Ï2024Ç¯12·î¤ÎÁ°Ç¯Æ±·îÈæ¤Ç2ÇÜ¶á¤¯¤Î¿¤Ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
ÂÔ¤Á»þ´Ö¤òÀ¸¤«¤·¤¿¡È¥â¥ÐÊÔ¤ß¡É
¡¡ºòº£¤Ç¤Ï¡È¥â¥Ð¥¤¥ë¡É¤È¡ÈÊÔ¤ßÊª¡É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥â¥ÐÊÔ¤ß¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Î®¹Ô¡£
¡ÖÊÔ¤ßÊª¤È¤¤¤¨¤Ð²È¤Ç¤Ò¤È¤ê¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê¥Á¥¯¥Á¥¯¡¢¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ï°ÜÆ°Ãæ¤äÂÔ¤Á»þ´Ö¤òÍøÍÑ¤·¡¢¥«¥Õ¥§¤ä¸ø±à¤Ê¤É¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£SNS¤Ç¡ô¥â¥ÐÊÔ¤ß¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤È¤È¤â¤ËºîÉÊÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¤è¤¯¸«¤«¤±¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥óÂÔ¤Á¤Î´Ö¤ËÊÔ¤ßÊª¤ò¤¹¤ëÆ°²è¤âÏÃÂê¤Ë¡£
¡¡¹¥¤¤Ê¿§¤äÂÀ¤µ¤ÎÌÓ»å¤ÇÀ¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤À¤±¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ìµ¿´¤Ë¼ê¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾Ã¤Ë¤â¤Ê¤ëÊÔ¤ßÊª¡£¥¹¥¥Þ»þ´Ö¤òÍ¸ú¤Ë»È¤¨¡¢¥Í¥Ã¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«¸ÊÉ½¸½¤â¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëµ¡´ï¤Ë´·¤ì¤¿¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤Ï¡¢¿Ë¤È»å¤Ï¿·Á¯¤Ê¤Î¤«¤â¡£ÊÔ¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ´Ö¤Ï¿´ÃÏ¤è¤¯¡¢Ìþ¤·¤Î¸ú²Ì¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
