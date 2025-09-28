S&P500¤Î¸µËÜ56Ëü±ß¡ÖÍø±×¤Ï¤Þ¤À¾¯¤·¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¥³¥Ä¥³¥Ä¤¤¤¯¡×29ºÐ¡¦NISAÀÑÎ©Ìó2Ç¯À®ÀÓ
2024Ç¯¤«¤é¿·NISA¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¿þÌî¤¬¹¤¬¤ëÅê»ñ¤ÎÀ¤³¦¡£¤½¤·¤ÆÅê»ñ¤Î½é¿´¼Ô¤¬¿¿¤ÃÀè¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤ë¤Î¤¬Ä¹´ü¤Ç¤ÎÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Ë¤è¤ë»ñ»º±¿ÍÑ¤Ç¤¹¡£»þ´Ö¤òÌ£Êý¤Ë¤Ç¤¤ëÄã¥ê¥¹¥¯¤Ê±¿ÍÑÊýË¡¤È¸À¤ï¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼þ¤ê¤Î¿Í¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀÑÎ©Åê»ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î¼ÂÂÖ¤ò¤Î¤¾¤¯µ¡²ñ¤Ï¸Â¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤ÏAll About¤¬·ÑÂ³Åª¤ËÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀÑÎ©Åê»ñ¤Î¼ÂÂÎ¸³¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤«¤é¡¢¤Û¤«¤ÎÊý¤¬ÀÑÎ©Åê»ñ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¾Ò²ð¡£
¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¥ê¥¢¥ë¤ÊÀÑÎ©¼ÂÁ©¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤«¤é¡¢¤´¼«¿È¤ÎÅê»ñ¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§²ÈÂ²¹½À®
ËÜ¿Í¡¢ºÊ
¢§¶âÍ»»ñ»º
À¤ÂÓÇ¯¼ý¡§ËÜ¿Í500Ëü±ß¡¢ÇÛ¶ö¼Ô300Ëü±ß
¸½ÍÂ¶â¡§300Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º¡§700Ëü±ß
¢§¥ê¥¹¥¯»ñ»º¤ÎÆâÌõ
¡¦ÉÔÆ°»º¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡§600Ëü±ß
¡¦Åê»ñ¿®Â÷¡§100Ëü±ß
¢§ÀÑÎ©Åê»ñ¼ÂÀÓ
¡Ê¢¨¾¦ÉÊÌ¾¤Î¾ÜºÙ¤¬ÉÔÌÀ¤Ê¤â¤Î¤â¸¶Ê¸¥Þ¥ÞµºÜ¡Ë
¡¦eMAXIS Slim ÊÆ¹ñ³ô¼°¡ÊS&P500¡Ë¡¿NISA¡§2023Ç¯¤«¤é
¡Ö2023Ç¯10·îº¢¡×¤«¤éÀÑÎ©Åê»ñ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦º£²ó¤ÎÅê¹Æ¼Ô¡£
¸½ºß¤ÎÅê»ñ³Û¤Ï¡Ö·î4Ëü±ß¡×¡£
Åê¹Æ¤Î¤¢¤Ã¤¿2025Ç¯7·î»þÅÀ¤Î±¿ÍÑ¼ÂÀÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸µËÜ56Ëü±ß¢ª±¿ÍÑ±×¹þ60Ëü±ß¡×¡£±¿ÍÑ±×¤ò´Þ¤á¤¿É¾²Á³Û¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢¾¯³Û¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·ÅÓÃæ¤«¤éÀÑÎ©³Û¤òÁý¤ä¤·¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢Íø±×¤Ï¹µ¤¨¤á¡£
Åê¹Æ¼Ô¤â¡Öº£¤è¤¦¤ä¤¯±¿ÍÑ±×¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¥³¥Ä¥³¥ÄÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤¬4Ëü±ß¶á¤¯¤Þ¤Ç¤¤¤¡¢Â»ÀÚ¤ê¤·¤Æ¤ä¤á¤è¤¦¤«¡×¤ÈÇº¤ó¤À¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡Ö²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¡¢Ç¦ÂÑ¶¯¤¯ÂÔ¤È¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¼Ô¡£
°ú¤½Ð¤¹»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö»ý¤Á²È¤Î½¤Á¶ÈñÍÑ¤¬15Ç¯¸å¤¯¤é¤¤¤Ë¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤ÎÈñÍÑ¤Ë½¼¤Æ¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
¢¨ÆÃÄêÌÃÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åê»ñ¤Î´«Í¶¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»ñ»º±¿ÍÑ¡¢Åê»ñ¤Ï¥ê¥¹¥¯¤òÈ¼¤¤¤Þ¤¹¡£Åê»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ½ªÈ½ÃÇ¤Ï¡¢¸æ¼«¿È¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)
29ºÐ¡¦Ç¯¼ý500Ëü±ß¸øÌ³°÷ÃËÀ¤ÎÀÑÎ©Åê»ñ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È±¿ÍÑÀ®ÀÓ¤Ï¡©º£²ó¤ÏÅìµþÅÔ¤Ë½»¤à29ºÐÃËÀ¤Î»ñ»º±¿ÍÑ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
29ºÐ¡¦Ç¯¼ý500Ëü±ß¸øÌ³°÷ÃËÀ¤Î»×¤¦ÀÑÎ©Åê»ñ¤Î¥á¥ê¥Ã¥ÈÀÑÎ©Åê»ñ¤ò»Ï¤á¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÅê»ñ¤Ë¤ª¶â¤ò²ó¤¹ÊÊ¤ä¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¤è¤¯¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤¬4Ëü±ß¶á¤¯¤Þ¤Ç¤¤¤¡¢Â»ÀÚ¤ê¤·¤Æ¤ä¤á¤è¤¦¤«¡×¤ÈÇº¤ó¤À¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡Ö²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¡¢Ç¦ÂÑ¶¯¤¯ÂÔ¤È¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¼Ô¡£
°ú¤½Ð¤¹»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö»ý¤Á²È¤Î½¤Á¶ÈñÍÑ¤¬15Ç¯¸å¤¯¤é¤¤¤Ë¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤ÎÈñÍÑ¤Ë½¼¤Æ¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
