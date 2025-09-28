11分間で３失点。あっという間にリードを広げられたFC東京が２点を返すも横浜FMに敗戦
2025年９月28日、FC東京が味の素スタジアムで横浜F・マリノスと対戦。今季リーグ戦で初の４連勝を目指すホームチームのスタメンは以下の通りだ。
システムは４−４−２で、GKがキム・スンギュ、４バックは室屋成、アレクサンダー・ショルツ、土肥幹太、長友佑都。中盤は高宇洋、橋本拳人、遠藤渓太、俵積田 晃太、２トップはマルセロ・ヒアンと仲川輝人だった。
立ち上がりのFC東京は、古巣対決となる仲川やM・ヒアンを起点に攻撃を仕掛けた。ただ、ボールこそ握るが、15分になっても決定機を作れない。横浜FMの守備陣を崩すまでには至らなかった。
20分以降は流れを掴めず、31分に角田涼太朗、40分には植中にシュートを打たれるなど危ないシーンもあった。44分に得点機になりかけた場面もあったが、スコアレスで前半を終えた。
迎えた後半、FC東京は51分に被弾。右サイドからの角田のクロスを喜田拓也にヘッドで合わせられてリードを奪われたのだ。この１点でガクッときたのか、59分、62分にいずれも谷村海那にゴールを許し、あっという間に０−３となった。
11分間で３失点を喫したFC東京は、そこからどうにか得点を奪おうとサイドからの崩しを図るが、なかなかゴールを挙げられない。
試合終盤に高（89分）、ショルツ（90＋７分）のゴールで１点差にしたが、横浜FMに２−３と敗れたFC東京はリーグ戦での連勝が３でストップ。スタジアムに詰めかけたファン・サポーターに勝利を届けられなかった。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
