¡ÈñÙ¤µ¤ì¤¿¤Õ¤êºîÀï¡É¤Ç¸æÍÑ¡Ä71ºÐ½÷À¤Ë¥¦¥½¤ÎÅÅÏÃ¤ò¤«¤±1030Ëü±ßñÙ¤·¼è¤í¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¡Ö¼õ¤±»Ò¡×¤Î54ºÐ½÷¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá
¡¡¶âÍ»Ä£¤Î¿¦°÷¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¡¢71ºÐ¤Î½÷À¤«¤é¸½¶â1030Ëü±ß¤òñÙ¤·¼è¤í¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢¼õ¤±»Ò¤Î54ºÐ¤Î½÷¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£·î18Æü°Ê¹ß¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÀé¼ï¶è¤Ë½»¤à71ºÐ¤Î½÷À¤Ë¡¢·Ù»¡´±¤Ê¤É¤òÌ¾¾è¤ë¿ÍÊª¤«¤é¡¢¡ÖÆÃ¼ìº¾µ½¥°¥ëー¥×¤Î°ìÉô¤òÊá¤Þ¤¨¤¿ºÝ¡¢¤¢¤Ê¤¿Ì¾µÁ¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«ー¥É¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¡¢¥¦¥½¤ÎÅÅÏÃ¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÉÔ¿³¤Ë»×¤Ã¤¿½÷À¤¬·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤·¡¢¡ÖñÙ¤µ¤ì¤¿¤Õ¤êºîÀï¡×¤Ç·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢28Æü¸áÁ°9»þ¤´¤í¡¢½÷À¤Î¼«Âð¤Ë¸½¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Ë¤¤¿½÷¤¬¸½¤ì¡¢º¾µ½Ì¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦»°ãø¹¬»ÒÍÆµ¿¼Ô(54)¤Ç¡¢Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤ÆÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤ÏÍ¾ºá¤äÈÈ¹Ô¤ÎÌò³äÊ¬Ã´¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
