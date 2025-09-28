¡¡¶âÍ»Ä£¤Î¿¦°÷¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¡¢71ºÐ¤Î½÷À­¤«¤é¸½¶â1030Ëü±ß¤òñÙ¤·¼è¤í¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢¼õ¤±»Ò¤Î54ºÐ¤Î½÷¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£·î18Æü°Ê¹ß¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÀé¼ï¶è¤Ë½»¤à71ºÐ¤Î½÷À­¤Ë¡¢·Ù»¡´±¤Ê¤É¤òÌ¾¾è¤ë¿ÍÊª¤«¤é¡¢¡ÖÆÃ¼ìº¾µ½¥°¥ëー¥×¤Î°ìÉô¤òÊá¤Þ¤¨¤¿ºÝ¡¢¤¢¤Ê¤¿Ì¾µÁ¤Î¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥«ー¥É¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¡¢¥¦¥½¤ÎÅÅÏÃ¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡½÷À­¤¬»Ø¼¨¤Ë½¾¤¤¸½¶â¤ò°ú¤­½Ð¤¹¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¸½¶â¤Î»æÊ¾ÈÖ¹æ¤ò¶âÍ»Ä£¤Ë¾È²ñ¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¶âÍ»Ä£¤Î¿¦°÷¤Ë°ú¤­½Ð¤·¤¿¸½¶â1030Ëü±ß¤òÅÏ¤¹¤è¤¦»Ø¼¨¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¡¡ÉÔ¿³¤Ë»×¤Ã¤¿½÷À­¤¬·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤·¡¢¡ÖñÙ¤µ¤ì¤¿¤Õ¤êºîÀï¡×¤Ç·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢28Æü¸áÁ°9»þ¤´¤í¡¢½÷À­¤Î¼«Âð¤Ë¸½¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Ë¤­¤¿½÷¤¬¸½¤ì¡¢º¾µ½Ì¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»Ô¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦»°ãø¹¬»ÒÍÆµ¿¼Ô(54)¤Ç¡¢Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤ÆÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤ÏÍ¾ºá¤äÈÈ¹Ô¤ÎÌò³äÊ¬Ã´¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£