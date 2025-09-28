¥ä¥¯¥ë¥È¡¡ÀÐÀî¤¬º£µ¨½é¤ÎÃæ·Ñ¤®ÅÐÈÄ¡¡ÀèÈ¯¡¦¹â¶¶¤Ï3²ó´°Á´¡¢±üÀî¤âµß±çÅÐÈÄ¡¡¹ë²Ú¥ê¥ì¡¼
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¡Ýµð¿Í¡Ê2025Ç¯9·î28Æü¡¡¿ÀµÜ¡Ë
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÀÐÀî²íµ¬Åê¼ê¤¬º£µ¨½é¤È¤Ê¤ëÃæ·Ñ¤®¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨ËÜµòºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÀï¡£ÀèÈ¯¤Î¹â¶¶¤¬3²ó´°Á´¤Î¹¥Åê¡£4²ó¤«¤é±üÀî¤¬º£µ¨½é¤È¤Ê¤ëÃæ·Ñ¤®¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿¡£±üÀî¤ÏÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¤¬¡¢Ä¾¸å¤ËÃæÂ¼¤¬2¥é¥ó¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡£1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â3²ó1/3¤ò3¼ºÅÀ¡£3ÈÖ¼ê¡¦Áñ»Ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£
¡¡8²ó¤«¤éÀÐÀî¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢ÂÇ¼Ô1¿Í¤òÍÞ¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç¸òÂå¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐÀî¤È±üÀî¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢Ãæ·Ñ¤®ÅÐÈÄ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µåÃÄ¤ÏÆ±Æü¡¢¹âÄÅ¿Ã¸ã´ÆÆÄ¤Îº£µ¨¸Â¤ê¤ÎÂàÇ¤¤òÀµ¼°È¯É½¡£µð¿ÍÀï¤Î»î¹ç¸å¤Ë¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬Í½Äê¤µ¤ì¡¢¹âÄÅ´ÆÆÄ¤â¥¹¥Ô¡¼¥Á¤¹¤ë¡£