ÃæÃ«½á¿Í¡¡¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼Â¨´°Çä200¿ÍÍè¾ì¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤³¤ì¤¬¥ê¥¢¥ë¡×
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î£×£Â£Ã¡¦£É£Â£ÆÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ¤òÊÖ¾å¤·¤¿ÃæÃ«½á¿Í¡Ê£²£·¡á£Í¡¦£Ô¡Ë¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤¬£²£¸Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÂ¨´°Çä¤Ç£²£°£°¿Í¤¬Íè¾ì¤·¤¿¤³¤È¤ò´î¤Ó¡¢ÍèÇ¯¤Î¼Â¸½¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê£³£²¡áÂç¶¶¡ËÀï¤Ø¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡·ÚÌ¯¤Ê¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¡¢Ëþ°÷¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤¿ÃæÃ«¤Ï¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£À¸¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤±¤Æ¡£³èµ¤¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼¡Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¤¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¤â¤é¤Ã¤¿Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤´Ëþ±Ù¡£»î¹ç¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤ËÈ¿¶Á¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¶á¤¤µ÷Î¥¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ÈÀÜ¤·¤Æ¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤¬¥ê¥¢¥ë¤À¤Ê¤È¡£¥ê¥¢¥ë¤ÎÀ¼¤ò¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼¡Àï¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ËÅ¾¸þ¤·¤Æ£±£²·î£²£·Æü¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¤Ç£×£Â£ÃÆ±µé£¸°Ì¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼Æâ¤Ç¤ÏÍèÇ¯£µ·î¤Ë°æ¾åÀï¤Ø¿Ê¤à¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤¬¡Ö°æ¾åÁª¼ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢ÂÐÁê¼ê¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡£³¬µé¤ò¾å¤²¤Æ¥Ñ¥ó¥Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Á¡ºÙ¤Ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢¤Þ¤º¤Ï¼¡Àï¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¡£
¡¡°æ¾å¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö°ì¤Ä¤À¤±¤¸¤ã¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡£Á´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î°ú¤½Ð¤·¤Î¼Á¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Á´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤Áª¼ê¡×¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤·¡¢É½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¡¢¥â¥ó¥¹¥¿¡¼Àï¤ÇÇúÈ¯¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤«¡£