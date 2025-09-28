¥Û¥ó¥À¿··¿¡Ö·Ú¥ï¥´¥ó¡×È¯Çä¡ª º£¤Ê¤é¼Â¼Á¡ÖºÇÂç100Ëü±ß°Ê¾å¥ª¥È¥¯¡×¤Ë!? ¥Û¥ó¥À¤Î·Ú¤Ç½é¤Î¡ÖÊØÍøµ¡Ç½¡×¡õ¡È²÷Å¬ÁõÈ÷¡É¤â½¼¼Â¡ª ËÜ³×»ÈÍÑ¤Î¾å¼Á¤ÊÆâÁõ¤âÌ¥ÎÏ¤Î¡ÖN-ONE e¡§¡×ºÇ¹âµé¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï¡©
ÁõÈ÷½¼¼Â¤ÎºÇ¹âµé¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï¡©
¡¡N-ONE¤¬½é¤á¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï2011Ç¯¡£N¥·¥ê¡¼¥ºÂè3ÃÆ¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢2020Ç¯¤Ë¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Ø¤È¿Ê²½¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª ¤³¤ì¤¬¡È°ìÈÖ¹â¤¤¡É¥Û¥ó¥À¿··¿¡Ö·Ú¥ï¥´¥ó¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¤½¤·¤Æ2025Ç¯9·î12Æü¤Ë¤Ï¡¢N-ONE¤ÎÅÅÆ°²½¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡ÖN-ONE e¡§¡×¤¬ÈÎÇä³«»Ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤âºÇ¤â¹â²Á¤ÊºÇ¾åµé¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï¡¢°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡N-ONE e¡§¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ëN-ONE¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Ä¤Ä¡¢¥Û¥ó¥À¤Î¸¶ÅÀ¤È¤â¤¤¤¨¤ë·Ú¾èÍÑ¼Ö¡ÖN360¡×¤ÎÀº¿À¤ò¸½Âå¤Ë°ú¤·Ñ¤¤¤À·Ú¥ï¥´¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡N-ONE¤Î»ý¤ÁÌ£¤Ç¤¢¤ë¹¡¹¤È¤·¤¿¼¼Æâ¶õ´Ö¤äÍ¥¤ì¤¿»È¤¤¾¡¼ê¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢EV¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³«È¯¤Ë¤¢¤¿¤ê·Ç¤²¤é¤ì¤¿¥°¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Öe¡§Daily Partner¡Ê¥¤¡¼ ¥Ç¥¤¥ê¡¼ ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡Ë¡×¡£
¡¡Æü¾ï¤Î°ÜÆ°¤ò¤è¤ê³èÈ¯¤Ç²÷Å¬¤Ë¤·¡¢Êë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿··¿N-ONE e¡§¤Ï¡¢¥Û¥ó¥À¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ëÀïÎ¬¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ³«È¯¡£
¡¡Æü¾ï»È¤¤¤Ë½½Ê¬¤Ê¹ÒÂ³µ÷Î¥¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥µ¥¤¥º¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢³¹¾è¤ê¤äÄÌ¶Ð¤ËºÇÅ¬¤Ê1Âæ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤ËCEVÊä½õ¶â¤ÎÂÐ¾Ý¼Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢EV¹ØÆþ¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤òÂç¤¤¯²¼¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥°¥ì¡¼¥É¹½À®¤Ï¡Öe¡§L¡×¤È¡Öe¡§G¡×¤Î2¥¿¥¤¥×¡£
¡¡Î¾¥¿¥¤¥×¤Ë°ÂÁ´±¿Å¾»Ù±çµ¡Ç½¡ÖHonda SENSING¡×¤òÉ¸½àÁõÈ÷¤·¡¢¥Û¥ó¥À¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¡Ö¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¸¥ã¥à¥¢¥·¥¹¥È¡Ê½ÂÂÚ±¿Å¾»Ù±çµ¡Ç½¡Ë¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢¾×ÆÍ¸å¤ÎÆó¼¡Èï³²¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¡Ö¾×ÆÍ¸å¥Ö¥ì¡¼¥¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î2¥°¥ì¡¼¥É¤Î¤Ê¤«¤Ç¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤È¤·¤ÆÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢e¡§L¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¡ÊÁ´Ä¹3395mm¡ßÁ´Éý1475mm¡ßÁ´¹â1545mm¡¿¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹2520mm¡Ë¤ÏÂ¾¥°¥ì¡¼¥É¤ÈÆ±¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢14¥¤¥ó¥Á¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤òÁõÈ÷¤·¡¢¤è¤êÀöÎý¤µ¤ì¤¿³°´Ñ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤Ï±¿Å¾ÀÊ¡¦½õ¼êÀÊ¤Î¥·¡¼¥È¥Ò¡¼¥¿¡¼¤òÉ¸½àÁõÈ÷¤·¡¢ËÜ³×´¬¤¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤Ïe¡§LÀìÍÑ¡£
¡¡¾å¼Á¤Ê¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥·¡¼¥È¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢¼ê¿¨¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤È¹âµé´¶¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÁõÈ÷ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢9¥¤¥ó¥ÁHonda CONNECT¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡Ê¥Ê¥ÓÏ¢Æ°¡Ë¡¢LED¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¡¢¥ª¡¼¥È¥é¥¤¥È¤Ê¤É¤òÉ¸½àÅëºÜ¡£Æü¾ï¤ò²÷Å¬¤Ë»Ù¤¨¤ë½¼¼Â¤·¤¿ÁõÈ÷¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤ÏºÇ¹â½ÐÎÏ64ps¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯162Nm¤òÈ¯À¸¤¹¤ë¥â¡¼¥¿¡¼¤òºÎÍÑ¡£
¡¡¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤Î¥¿¡¼¥Ü¥â¥Ç¥ë¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ëÎÏ¶¯¤¤²ÃÂ®¤ò¼Â¸½¤·¤Ä¤Ä¡¢ÂçÍÆÎÌ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ë¤è¤êWLTC¥â¡¼¥É¤ÇºÇÂç295km¤Î¹ÒÂ³µ÷Î¥¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½¼ÅÅÀÇ½¤âÍ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉáÄÌ½¼ÅÅ¤Ç¤ÏÌó4.5»þ´Ö¤ÇËþ½¼ÅÅ²ÄÇ½¡£¼«Âð¤Ç¤â°ìÈÕ¤¢¤ì¤Ð½½Ê¬½¼ÅÅ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹âÂ®½¼ÅÅ¤Ê¤éÌó30Ê¬¤Ç½¼ÅÅ¤Ç¤¡¢Çã¤¤Êª¤äµÙ·Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÅÀ¤âEV¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢AC³°ÉôµëÅÅ´ï¡ÖHonda Power Supply Connector¡Ê¥Ñ¥ï¡¼¥µ¥×¥é¥¤¥³¥Í¥¯¥¿¡¼¡Ë¡×¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢ºÇÂç1500W¤ÎÅÅÎÏ¶¡µë¤¬²ÄÇ½¡£
¡¡Èó¾ï»þ¤ÎÅÅ¸»¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥·¡¼¥ó¤Ç¤âÍê¤ì¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢e¡§L¥°¥ì¡¼¥É¤Î²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤Ï319Ëü8800±ß¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë2025Ç¯9·î»þÅÀ¤Ç¤ÏÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¤ÎCEVÊä½õ¶â57Ëü4000±ß¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÄÉ²ÃÊä½õ¤â¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤ÐÅìµþÅÔ¤Ç¤Ï¡¢¹ñ¤ÎÊä½õ¶â¤Ë²Ã¤¨¤Æ50Ëü±ß¤ÎZEVÊä½õ¶â¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¡¢¼Â¼Á100Ëü±ß°Ê¾å¤Î¼ê¤ÎÆÏ¤¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤ÇEV¥é¥¤¥Õ¤ò»Ï¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£