◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３２節 ＦＣ東京２―３横浜ＦＭ（２８日・味スタ）

横浜ＦＭが敵地でＦＣ東京と対戦し、３―２で勝利した。

１―３で敗れたＧ大阪戦から先発６人を入れ替え、ＤＦキニョーネス、角田らが先発復帰。脳しんとうで離脱していたＦＷ宮市もベンチ入りした。

チーム一丸で２戦ぶり勝利をつかみ、鹿島（通算６１２勝）に続く２クラブ目のＪ１通算５５０勝を達成も目指す一戦は、立ち上がりから両チームが球際の激しい攻防を続けるが、互いに決定機までは作ることが出来ず進んでいく。

前半２８分にはＭＦクルードが左脚を押さえて倒れ込み、担架に運ばれて負傷交代するアクシデントにも見舞われた。

その後、ＦＷクルークスのＦＫをＤＦ角田が頭で合わせるもシュートはバーに阻まれ、さらに同４０分にもクルークスのパスを植中がフリーでシュートを放つも枠から外れてしまい、最大の決定機を逃した。

前半アディショナルタイムにはクルークスの右ＦＫをＦＷ谷村が頭で合わせてネットを揺らしたが、ＶＡＲでオフサイドの判定となり、得点は取り消しとなり、前半は０―０で折り返し。

試合前の時点でＪ１残留圏内の１７位も、降格圏内の１８位横浜ＦＣとは勝ち点２８で並んでおり、１時間前に開始した横浜ＦＣが湘南を１―０で下したため、引き分け以下で降格圏内の再転落するという状況で後半がスタートした。

すると後半６分にＤＦ角田の左クロスを主将ＭＦ喜田が頭で合わせて先制点をマークすると、同１４分には谷村が右からのクロスを右足で合わせて追加点を奪い、さらに同１７分にクルークスのクロスをＦＷ谷村が頭で押し込んで３点目を挙げた。

しかし、後半４４分にＦＣ東京ＭＦ高に１点を返され、アディショナルタイムにはＰＫでショルツに決められて１点差まで迫られたが、ギリギリで逃げ切った。

Ｊ１残留圏内に踏みとどまり、鹿島に続いて２クラブ目のＪ１通算５５０勝目に到達した。