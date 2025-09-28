◆テニス ▽木下グループ・ジャパン・オープン第５日（２８日、東京・有明コロシアムおよび有明テニスの森公園）

初来日した世界王者カルロス・アルカラス（スペイン）が、１回戦で痛めた左足首の不安を吹き飛ばすプレーで４強入りを決めた。同３３位のブランドン・ナカシマ（米国）に、１度もサービスゲームを落とすことなく、６−２、６−４でストレート勝ち。準決勝では、２２年全米決勝の再現となる同１２位のカスパー・ルード（ノルウェー）と対戦する。

来日３戦目にして、ようやくアルカラスが本領発揮だ。武器であるフォアハンドの強打を連発し、満員の観客の度肝を抜いた。「信じられないほどのいいプレーができた。これを続けていきたい」。ナカシマとのパワー対決に楽々と勝利だ。

２回戦で、３度も失ったサービスゲームを、この日は全くブレイクさせず。それどころか、ブレイク・ポイントさえ握らせない力強さで、「こういう状況（左足首を痛めたこと）であるからこそ、もっと攻撃的にしよう」と、ショットをたたき込んだ。

この日の勝利で、２０２３年にマークした自己最多の勝利数に並ぶ年間６５勝目となった。準決勝では、自己最多を更新する６６勝目がかかる。「自分としてはベストシーズンをおくっている。やっていることにハッピーだ」。

初めての日本も満喫中だ。海外で名所として有名な渋谷のスクランブル交差点にも行った。「おもしろかった」。スペイン国旗を振る超満員の観客にも「東京に来てからのサポートに感謝している。すごいエネルギーを感じている」と、大喜びだ。