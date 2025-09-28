2£í¤Î18ºÐÄ¹¿È±¦ÏÓ¡¦µÆÃÏ¥Ï¥ë¥ó¤¬¥×¥í½é¼ºÅÀ¡¡ÂåÂÇ¡¦¥Õ¥©¡¼¥É¤«¤é¥×¥í½é¥Ò¥Ã¥ÈÍá¤Ó¤ë
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ¹Åç-DeNA(28Æü¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
ËÜµòÃÏ¤Ç¤ÎDeNA¤È¤Îº£µ¨ºÇ½ªÀï¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¹Åç¡£¡Ö1-1¡×¤Ç·Þ¤¨¤¿7²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ï¡¢4ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆµÆÃÏ¥Ï¥ë¥óÅê¼ê¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µÆÃÏÅê¼ê¤Ï2024Ç¯¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¤ÇÀéÍÕ³Ø·Ý¹â¤«¤é¹Åç¤ËÆþÃÄ¡£23Æü¤Îµð¿ÍÀï¤Ç1·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢2»î¹ç¤Ç¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¤È¹¥Åê¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü3»î¹çÌÜ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¢¤¬¤ë¤È¡¢ÀèÆ¬¤ò¥Õ¥é¥¤¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¸åÂ³¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¡¢ÂåÂÇ¡¦¥Õ¥©¡¼¥ÉÁª¼ê¤«¤é¤Ï¥×¥í½é¥Ò¥Ã¥È¤òÍá¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç1¥¢¥¦¥È1¡¢2ÎÝ¤È¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿µÆÃÏÅê¼ê¡£¤³¤³¤Ç¹¥Ä´¤Î²ÜÌ¾Ã£É×Áª¼ê¤ò¥·¥ç¡¼¥ÈÊý¸þ¤Ø¤ÎÂÇµå¤È¤·¡¢°ì»þ¤ÏÊ»»¦ÂÇ¤È¤¹¤ë¤â¡¢¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ÇÈ½Äê¤¬Ê¤¤ê2¥¢¥¦¥È1¡¢3ÎÝ¤È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç·¬¸¶¾»ÖÁª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÍá¤Ó¡¢¥×¥í½é¼ºÅÀ¡£¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¤Þ¤·¤¿¡£