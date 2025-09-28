【返して！月3万借金兄】お披露目の日！出産祝を渡し兄夫婦に「おめでとう」＜第9話＞#4コマ母道場
自分の大切な家族がお金のピンチに見舞われてしまったら……「金銭的な余裕があったら助けてあげたいな」と思う人もいることでしょう。身内だから口約束で、利子もなし……など、条件をゆるめに設定する場合もあるかもしれません。しかし相手が「身内」であることに甘え、返済を滞らせてしまったら……あなたならどうしますか？
第9話 表向きは笑顔で
【編集部コメント】
結局ミズキさんは、お祝いはお祝いとして気持ちよく渡すことにしました。エリナさんの出産を心から祝福したミズキさん。その後もう一度気持ちを切り替え……「借金について一度しっかり話し合おう」とケイシさんに持ちかけます。ミズキさんのただならぬ気迫を感じ、ケイシさんもこの話し合いからは逃げられないと察したようです。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
第9話 表向きは笑顔で
【編集部コメント】
結局ミズキさんは、お祝いはお祝いとして気持ちよく渡すことにしました。エリナさんの出産を心から祝福したミズキさん。その後もう一度気持ちを切り替え……「借金について一度しっかり話し合おう」とケイシさんに持ちかけます。ミズキさんのただならぬ気迫を感じ、ケイシさんもこの話し合いからは逃げられないと察したようです。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび