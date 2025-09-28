＜偏見＞「問題児の親は授業参観しか学校に来ない！子どもより仕事が大事なの？」という意見への反論
働くママのなかには、小学校に入学して保育園との違いに戸惑った経験がある人もいるのではないでしょうか。小学校では平日に学校行事があったり、ボランティア活動やPTAなどに参加したりするので、親が学校と関わることが増えてきますよね。そんななかママスタコミュニティには「問題児の親は授業参観しかこなくて、子どもの様子を見に学校にこない」という趣旨のこんな投稿がありました。
『問題児の親って学校に任せっぱなし。プールボランティアや校外学習ボランティア等、学校にきて子どもの様子を見る（監視する）チャンスはいくらでもあるのに、参観日しかこない。放課後は毎日学童だし、もう少し自分の子どもと向き合ってほしいわ。友達や先生に迷惑ばかりかけているのに仕事のほうが大事なんだね』
投稿者さんの身近に、仕事を理由に学校のボランティア活動などに参加しない親がいるそう。それだけなら仕事で忙しいなら仕方ないとして済みますが、その子どもが問題行動を起こしがちなんだとか。「子どもが問題を起こしているのだから、仕事を休んで子どもの様子を見に学校にこようと思わないのかな？」として、ママたちに意見を求めていました。
問題児の親は自覚がない？「仕事を言い訳に学校のせいにする親」の目撃談
『問題児って自覚がないんだよ。働くのは仕方ないとしても、わが子を見てなさすぎるのは本当勘弁してほしいよ。忘れ物しまくる家庭ってほぼこのタイプ』
『わかる。忘れ物の件で電話をくれた担任に「忙しい時間帯なのに」「子どもがいない先生だからわからない」とかいちゃもんつけていたわ。電話もらう時点で手間をかけて申し訳ないと思うのが普通なのに、問題児の親って「そこ！？」みたいなところでキレて、自分は忙しいアピールする』
『いるいる。忘れ物をして困っているのはわが子なのに「そのくらい学校がフォローしなさいよ、こっちは働いているの！」みたいな親』
わが子が学校でどんな風に過ごしているのか、問題やトラブルを起こしていないかといった、わが子へ関心を寄せない親に対する不信感や否定的な意見が寄せられた今回の投稿。投稿者さんだけでなく、ママたちからもこれまで遭遇した放任主義な親のエピソードがいろいろと集まっていました。特に多かったのは、子どもが忘れ物をした際に学校のせいにするという親の話です。先生からの指示やプリントでの説明があったにもかかわらず、忘れ物をしたり、用意すべき物を持ってこなかったりした際に、働いていることを言い訳に「私は悪くない！」と言わんばかりの態度。わが子のことを考えていろいろやってくれている先生に感謝の気持ちはおろか、クレームのような言い分を振りかざす親を見たことがあるママたちがいました。仕事で忙しくて時間がなかったり、見落としがあったりするのは仕方がありません。しかしあまりにも自分の子どものことを把握していなかったり、学校運営に寄り添ったりしない態度には、たしかに「仕事を言い訳にしないで」と思ってしまうのも無理はないですよね。
仕事で忙しくて学校行事になかなかこられないと問題児なの？
『保育園に丸投げしてきたからそれに慣れてしまっていて、小学校からは親があれこれ手配しなくてはいけないことを知らない。または親がお便りの内容を理解できず子どもの準備ができないタイプか』
『参観にくるだけマシじゃない？ 入学式も卒業式もこなかった人いたよ』
『毎日学童を使っていて学校行事も行けないフルタイム勤務なんですが、なんで問題児扱いなの？ その人の何を知っているんですか？』
まだ小学校に入学して間もない時期であれば、働く親のためにあれこれと園側で用意してくれたり、サポートをしてくれたりした保育園とのギャップを感じることもありますね。「もっと丁寧に案内や説明をしてほしい」「学校から何も手配がなくて困る」といった感覚を覚えたママもいるのではないでしょうか。投稿者さんが「問題児の親」だと思っている親も、もしかしたら小学校のやり方に慣れていないだけかもしれません。また投稿者さんの指摘する「問題児の親」は授業参観にはきているとのことですから、そこまでわが子に無関心で放任しているわけでもないでしょう。さらには職業や立場によってはなかなか学校行事にこられない親もいますから、「学童を使って学校行事も行けないフルタイム勤務の子ども＝問題児」という見方は、思い込みが過ぎるのではないでしょうか。
フルタイム勤務とか専業主婦とか関係ない！
『フルタイムとか関係なく、親がちゃんと躾けているかどうか、親がまともかどうかなのかなと思う。フルタイムでも学童なしで帰宅して公園で暴れまくっていた子もいるし、親が自営で家にいるけど甘やかしすぎて人に意地悪しまくっている子もいた。専業主婦でわが子が公園でやらかしているのを知っていても、あんまり様子を見にこない人もいたし。子どもに対して無責任か、甘やかしすぎているかのどちらかが多い』
『投稿者さんの子は人に迷惑かけたことが一度もないのかな？』
その保護者が具体的にどういった仕事をしていて、どのくらい忙しく、どのくらい子どもに向き合っていないかは、投稿者さんも知る由がないでしょう。そもそも働いている親が学校のボランティア活動に参加するというのは、なかなかハードルが高いものです。学校行事に行けないことも仕方のないことで、そうした事情だけを切り取って「子どもに無関心で放置している」と見なすのはいかがなものでしょうか。
また学校行事に参加しない親でも、家庭内ではしっかりと子どもを躾けているかもしれませんから、一方的な見方をするのはすべての働く親に失礼な話でしょう。実際に親がフルタイムで働いていても、子どもが何も問題を起こさないケースもあれば、専業主婦で学校行事やボランティアにたくさん参加していても、子どもが問題を起こすというケースもあり得ます。そして子どもなら多少なりとも学校に迷惑をかけることはあるでしょう。
大事なことは迷惑をかけたり問題を起こしたりしてしまうことがあっても、先生と連携を取って改善策を考えながら、子どもと向き合ってしっかり見守っていくかどうか。そこに学校行事やボランティアに参加しているかどうか、仕事をしているかどうかは関係ないことではないでしょうか。
文・AKI 編集・有村実歩