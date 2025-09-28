½Õ½©Ï¢ÇÆÁÀ¤¦À¾ÆîÂç¡¢Ï¢¾¡¤ÇËÌ¶åÂç¤ËÊÂ¤Ö¡¡29Æü¤ËÍ¥¾¡·èÄêÀï¡¡Á´¶å½£Âç³ØÁª¼ê¸¢¤Ë¿Ê¤à3°Ì¤Ï¡Ä¡Ú¶å½£Ï»Âç³ØÌîµå½©µ¨¥ê¡¼¥°Àï¡Û
¡¡¶å½£Ï»Âç³ØÌîµå¤Î½©µ¨¥ê¡¼¥°Àï¡ÊÀ¾ÆüËÜ¿·Ê¹¼Ò¤Ê¤É¸å±ç¡Ë¤Ï28Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¤ÎÉ°¸¶±¿Æ°¸ø±àÌîµå¾ì¤ÇÂè5½µÂè2Æü¤Î3»î¹ç¤¬¤¢¤ê¡¢À¾ÆîÂç¤¬ËÌ¶åÂç¤Ë10¡½1¤Ç¾¡¤Á¡¢Î¾¹»¤¬7¾¡3ÇÔ¤Ç¼ó°Ì¤ËÊÂ¤ó¤À¡£29Æü¸á¸å1»þ¤«¤éÊ¡²¬¸©½ÕÆü»Ô¤Î¥ª¥¯¥¼¥óÉÔÆ°»º¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÍ¥¾¡·èÄêÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¶å¹ñÂç¤Ïµ×Î±ÊÆÂç¤ò4¡½1¤ÇÇË¤ê¡¢¶å½£Âç¤ÏÊ¡²¬Âç¤Ë6¡½4¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£
¡¡3°Ì¤Ï¶å¹ñÂç¡Ê6¾¡4ÇÔ¡Ë¡£¾å°Ì3¥Á¡¼¥à¤ÏÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ¤Ø¤Î½Ð¾ì¤ò·ü¤±¡¢10·î25Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÁ´¶å½£Âç³ØÁª¼ê¸¢¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú¶å½£Ï»Âç³ØÌîµå½©µ¨¥ê¡¼¥°½ç°ÌÉ½¡Ê28Æü»þÅÀ¡Ë¡Û
1°Ì¡¡ËÌ¶åÂç¡¡¡Ê7¾¡3ÇÔ¡Ë
1°Ì¡¡À¾ÆîÂç¡¡¡Ê7¾¡3ÇÔ¡Ë
3°Ì¡¡¶å¹ñÂç¡¡¡Ê6¾¡4ÇÔ¡Ë
4°Ì¡¡µ×Î±ÊÆÂç¡Ê4¾¡6ÇÔ¡Ë
5°Ì¡¡Ê¡²¬Âç¡¡¡Ê4¾¡6ÇÔ¡Ë
6°Ì¡¡¶å½£Âç¡¡¡Ê2¾¡8ÇÔ¡Ë
¢¨¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¤Ï29Æü¤ËÍ¥¾¡·èÄêÀï¡¢4¡¢5°Ì¤ÏÆÀ¼ºÅÀº¹