¡¡À¾Éð¤Î¹âÂ´¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¥ë¡¼¥¡¼ã·Æ£ÂçæÆÆâÌî¼ê¡Ê18¡Ë¡áÀÐÀî¡¦¶âÂô¹â¡á¤¬1ÈÖÍ··â¤Ç¥×¥í½é½Ð¾ì½éÀèÈ¯¤·¡¢¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£4ÂÇÀÊ¤ÇÌµ°ÂÂÇ3»°¿¶¤È·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Öµå¤Î¶¯¤µ¡¢ÊÑ²½µå¤ÎÀÚ¤ì¤Ê¤É¤ÏÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£°ìÊý¤ÇÈóËÞ¤µ¤â¸«¤»¤¿¡£½é²óÀèÆ¬¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÂçÄÅ¤Î146¥¥íÄ¾µå¤òÂª¤¨¤¿¡£ÂÇµå¤ÏÂç¤¤Ê¸Ì¤òÉÁ¤¤¤ÆÀ¾Éð¥Õ¥¡¥ó¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿º¸Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¤Ø¡£¥×¥í½éÂÇÀÊ½éËÜÎÝÂÇ¤Ë¤â¸«¤¨¤¿¤¬¡¢¤ï¤º¤«¤Ë¥Õ¥¡¥¦¥ë¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¡Ê¥Õ¥§¥¢¥¾¡¼¥ó¤Ë¡Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ÎÂÇÀÊ¤Ë¸Â¤é¤º¡Ø¤³¤ìÌµÍý¤À¡Ù¤È¤ÏÁ´¤¯»×¤ï¤Ê¤¯¤Æ¡ØÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤Ê¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤âÆÀ¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¾å²¬¿¿Î¤¹¾¡Ë