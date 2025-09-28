¡Ú¿·ÆüËÜ¡Û¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼Jr.¤¬À®ÅÄÏ¡²¼¤·IWGPÀ¤³¦²¦ºÂ£Ö£²¡¡ÃÝ²¼¹¬Ç·²ð¤È¤ÎÄº¾åÂÐ·è¤Ø¡ÖÎ¾¹ñ¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£²£¸Æü¤Î¿À¸Í¥ï¡¼¥ë¥ÉµÇ°¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç¡¢£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤Î¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼Jr.¡Ê£³£¸¡Ë¤¬À®ÅÄÏ¡¡Ê£²£·¡Ë¤ÎÄ©Àï¤òÂà¤±£²²óÌÜ¤ÎËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡À®ÅÄ¤Î¼¹¤è¤¦¤Êº¸¥Ò¥¶¹¶¤á¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¡¼¥Á¥ã¡¼¡Ê£È¡¥£Ï¡¥£Ô¡Ë¡×¤ÎÌµË¡²ðÆþ¤Ë¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£ÃÏ¹ö¤ÎÃÇÆ¬Âæ¤ò¤«¤ï¤·¤ÆÊÑ·¿¥¯¥é¡¼¥¡¼¥¥ã¥Ã¥È¤ËÊá³Í¤¹¤ë¤â¡¢¹â¶¶ÍµÆóÏº¤¬¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Îµ¤¤ò°ú¤¤¤ÆË¸³²¡£¤Ê¤é¤Ð¤È¥¶¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤«¤éºÆ¤ÓÊÑ·¿¥¯¥é¡¼¥¡¼¥¥ã¥Ã¥È¤ÎÂÎÀª¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï£Ó£Á£Î£Á£Ä£Á¤¬¥ê¥ó¥°¤Î²¼¤«¤éÅÐ¾ì¤·¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬¾ì³°¤ØÅ¾Íî¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÍµÆóÏº¤Ë¥±¥¤¥ó¹¶·â¤òÁÀ¤ï¤ì¤¿¥¶¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£Ó£Á£Î£Á£Ä£Á¤Ë¸íÇú¤µ¤»¤Æ¥Ô¥ó¥Á¤òÃ¦¤¹¤ë¡££²¿Í¤¬ÇÓ½ü¤µ¤ì¤¿¸å¤âÀ®ÅÄ¤ÎµÞ½ê¹¶·â¤«¤é¥À¥Ö¥ë¥¯¥í¥¹¤òÍá¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¥«¥¦¥ó¥È¤¹¤ë¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬ÉÔºß¤Ç£È¡¥£Ï¡¥£Ô¤¬Êè·ê¤ò·¡¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¾¸å¤ÎÃÏ¹ö¤ÎÃÇÆ¬Âæ¤ò¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¤Ç·Þ·â¤¹¤ë¤È¡¢¤Ê¤ª¤âÉ¨½½»ú¸Ç¤á¤òÁÀ¤¦À®ÅÄ¤ò¥è¡¼¥í¥Ô¥¢¥ó¥¯¥é¥Ã¥Á¤ÇÀÚ¤êÊÖ¤¹¡£¥Ö¥ê¥¶¡¼¥É¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¥Û¡¼¥ë¥É¤Ç¤â£³¥«¥¦¥ó¥È¤Ïµö¤µ¤º¡¢Ä¥¤ê¼ê¹çÀï¤ËÂÇ¤Á¾¡¤Ã¤Æ£Ð£Ë¤òÈ¯¼Í¡£ºÇ¸å¤Ï°ìµ¤¤Ë¥»¥¤¥Ð¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò¤µ¤¯Îö¤µ¤»¤Æ·ãÆ®¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥ª¥¤¡¢À®ÅÄ¡£¤ªÁ°¡¢£È¡¥£Ï¡¥£Ô¤¤¤é¤Ê¤¤¤è¡£¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥«ÌîÏº¡×¤È¥Þ¥¤¥¯¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¤³¤ì¤Ç¥¶¥Ã¥¯¤Ï£±£°·î£±£³ÆüÎ¾¹ñÂç²ñ¤Ç£Ç£±¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹ÇÆ¼Ô¤Î£Ë£Ï£Î£Ï£Ó£Õ£Ë£Å¡¡£Ô£Á£Ë£Å£Ó£È£É£Ô£Á¡ÊÃÝ²¼¹¬Ç·²ð¡Ë¤È¤Î£Ö£³Àï¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¸¡¦¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¢²¶¤Ï¥¶¡¦¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤À¡££±ÂÐ£±¤ÇÀï¤¦¤¾¡£Î¾¹ñ¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡×¤ÈÄº¾å·èÀï¤ØÏÓ¤ò¤Ö¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦²¦¼Ô¤È¤·¤ÆÇ¯´ÖºÇÂç¶½¹Ô¤Î£±·î£´ÆüÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï£²£°£°£¶Ç¯¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¦¥ì¥¹¥Ê¡¼°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Î¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¡¢¤â¤¦¤¹¤°¡£¡ÊÄ©Àï¼Ô¤Ï¡ËÃ¯¡©¡¡¼¡¤Î¥ä¥ó¥°¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÁª¼ê¤ÏÃ¯¡©¡¡¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼£Ê£ò¡¥¤¬À¤³¦°ì¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤À¡£¤½¤·¤Æ²¦¼Ô¤È¤·¤ÆÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¸þ¤«¤¦¡£·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡×¤È¹ë¸ì¤·¤¿¥¶¥Ã¥¯¤¬¡¢ºÆ¤Ó¥É¡¼¥à¤Î¼çÌò¤ÎºÂ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¡£