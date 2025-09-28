¸µNMB48µÈÅÄ¼ëÎ¤¡¢É×¤Î¹¥Êª¡¦¼êºî¤ê¥Á¥¥óÆîÈÚ¸ø³«¡Ö¥¹¥¿¥ß¥Ê¤Ä¤¤½¤¦¡×¡Ö¥ì¥·¥Ôµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/28¡Û¸µNMB48¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎµÈÅÄ¼ëÎ¤¤¬9·î28Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¼êºî¤ê¤ÎÎÁÍý¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÈÅÄ¼ëÎ¤¡¢¥¹¥¿¥ß¥Ê¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¼êÎÁÍý
µÈÅÄ¤Ï¡ÖºòÆü¤ÏÉ×¤ÎÂç¹¥¤¤Ê¥Á¥¥óÆîÈÚ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¿¥ë¥¿¥ë¥½¡¼¥¹¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¥Á¥¥óÆîÈÚ¤ò¸ø³«¡£¡Ö¹©ÄøÂ¿¤¯¤Æ¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¤«¤é¤¿¤Þ¤Ë¤Î¤´Ë«Èþ¤Ç¤¹¡×¤ÈÎ¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥ß¥Ê¤Ä¤¤½¤¦¡×¡ÖÃ¶Æá¤µ¤óÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¥ì¥·¥Ôµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖÎÁÍý¾å¼ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£µÈÅÄ¤Ï2024Ç¯4·î6Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¤òÄÌ¤¸°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
