¡¡²Î¼ê¤ÎÁêÀî¼·À¥¡Ê50¡Ë¤¬27ÆüÊüÁ÷¤ÎBS-TBS¡Ö¾®äØ¡õ¥´¥Þ¥¤Î¤¦¤¿¤Ð¤Ê¤·¡×¡ÊÂè4ÅÚÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£»×¤ï¤º¡Ö¥Ó¥Ó¤Ã¤¿¡×Ç¯²¼²Î¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ÍÀ¸¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿³Ú¶Ê¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤é¤½¤Î²»³Ú´Ñ¤ä¿ÍÀ¸¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ëÈÖÁÈ¡£ÁêÀî¤Ï¡ÖSUPER MONKEY'S¡×¤Ç°Â¼¼ÆàÈþ·Ã¤¬²Î¤¦¡Ö°¦¤·¤Æ¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡×¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¡Ö°¦¤·¤Æ¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡×¤Ï93Ç¯¤Î¥í¥Ã¥Æ¡Ö¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¥¬¥à¡×¤ÎCM¥½¥ó¥°¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡ÖÀ¨¤¤²Î¤¬¤¦¤Þ¤¤¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¾å¼ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤³¤ÎCM¤Ï¡×Åö»þ¤Î¾×·â¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÈà½÷¤Î²Î¤Ã¤ÆÁ´Éô²Î»ì¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£CM¤È¤«¤Î15ÉÃ¤ÎÃæ¤Ç¥¥Ã¥Á¥ê¤½¤ì¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ã¤ÆÀ¨¤¤¤³¤È¡×¤ÈÀä»¿¡£°Â¼¼¤È¤Ï¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬Æ±¤¸¤Ç¶¦±é¤Îµ¡²ñ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»ä¤¬¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤«¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÇÄ´»Ò°¤¯¤Æ¥È¥¤¥ì¤Ç¶ì¤·¤ó¤Ç¤¿¤é°Â¼¼¤Á¤ã¤ó¤¬¡ÈÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£MC¤Î¾®äØÀéË¤Ï¡ÖÁÛÁü¤Ä¤«¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£