¥í¥Ã¥Æ¡¡¥É¥é1¡¦À¾Àî»Ë¾Ì¤¬4»î¹çÏ¢Â³39ÅÙÌÜ¥Þ¥ë¥Á¡ª¡¡µ¬ÄêÂÇÀÊÅþÃ£¤âÌÜÁ°¡¡¿·¿Í²¦¤Ø¤È²÷²»¤òÏ¢È¯
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥í¥Ã¥Æ¡¼ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê2025Ç¯9·î28Æü¡¡ZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë
¡¡µ¬ÄêÂÇÀÊ¤Ø¡¢¤½¤·¤Æ¿·¿Í²¦¤Ø¡£¥í¥Ã¥Æ¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦À¾Àî»Ë¾Ì³°Ìî¼ê¡ÊÀÄ³ØÂç¡Ë¤¬²÷²»¤òÏ¢È¯¤·¤¿¡£
¡¡2ÂÇÀÊÏ¢Â³Ìµ°ÂÂÇ¤Ç·Þ¤¨¤¿5²ó¤ËÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Ç±¦Á°ÂÇ¡£3¡½3¤Î7²óÌµ»à°ìÎÝ¤Ç¤âÄËÎõ¤ÊÂÇµå¤òºÆ¤Ó±¦Á°¤Ë±¿¤ó¤À¡£
¡¡¡ÖºÇ½é¤Î2ÂÇÀÊ¤ÏÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¤¿¤±¤É¡¢¤¦¤Þ¤¯½¤Àµ¤·¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«2°ÂÂÇ¡¢ÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÀ¾Àî¡£
¡¡1ÅÀ¤òÄÉ¤¦9²ó2»à°ìÎÝ¤ÎºÇ½ªÂÇÀÊ¤ÏÆóÈô¤ËÅÝ¤ì¡ÖºÇ¸å¤ÎÂÇÀÊ¤¬²ù¤·¤¤¡£Ä¾µå1ËÜ¤ËÅª¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÇ¤ÁÂ»¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç4»î¹çÏ¢Â³¤Çº£µ¨39ÅÙÌÜ¤Î¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¡£29Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥ÊD¡Ë¤Ç5ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Æ¤Ðµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖËè»î¹ç1ÈÖ¤È¤·¤ÆÂÇÀÊ¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¼«¿È¤âµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀ¾Àî¡£
¡¡¿·¿Í²¦¤òÁè¤¦¤Î¤ÏÃ£¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤ä½¡»³¡Ê³ÚÅ·¡Ë¡¢ÅÏÉôÀ»¡ÊÀ¾Éð¡Ë¤é¡£1ËÜ¤Ç¤âÂ¿¤¯°ÂÂÇ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤òÆÍ¤Êü¤¹¡£