¹ÅçvsDeNA¤Î°ìÀï¤Ï6²ó¤ò½ª¤¨¶Ñ¹Õ¤ÎÅ¸³«¡¡½øÈ×¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡Ö1-1¡×¤«¤éÄÉ²ÃÅÀ¤Ê¤¯
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ¹Åç-DeNA(28Æü¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
¹Åç¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëDeNA¤È¤ÎºÇ½ªÀï¤Ï¡¢6²ó¤ò½ª¤¨¤Æ¶Ñ¹Õ¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¹Åç¤¬½é²ó¤ËÀèÀ©¡£ÀèÈ¯¡¦ÃÝÅÄÍ´Åê¼ê¤ÎÁ°¤Ë2¥¢¥¦¥È2ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ò¤Ä¤«¤à¤È¡¢¥â¥ó¥Æ¥íÁª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç1ÅÀ¤ò¤¢¤²¤Þ¤¹¡£DeNA¤ÏÄ¾¸å¡¢¥Ò¥Ã¥È¤È2¤Ä¤Î»Íµå¤Ç2¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ò¤Ä¤«¤à¤È¡¢²¡¤·½Ð¤·¤Î»Íµå¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·°Ê¹ß¤ÏÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤º¡¢ÂÐ¤¹¤ë¹Åç¡¦郄ÂÀ°ìÅê¼ê¤ÎÁ°¤Ë2²ó¤Þ¤Ç¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
3²ó¤Ë¤Ï¤½¤ó¤Ê郄Åê¼ê¤¬Â¤ËÂÇµå¤ò¼õ¤±¡¢2¥¢¥¦¥È¤Ç¶ÛµÞ¹ßÈÄ¡£2ÈÖ¼ê¡¦¹â¶¶¹·ÌéÅê¼ê¤ÏµÞ¤¤ç¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¢¤¬¤ë¤â¡¢¹¥¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ò¸«¤»¡¢DeNA¤ØÆÀÅÀ¤òµö¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤âDeNA¤ÎÀèÈ¯¡¦ÃÝÅÄÅê¼ê¤Ï¡¢¾õÂÖ¤ò»ý¤ÁÄ¾¤·¹¥Åê¤ò·ÑÂ³¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ï6²ó¤ò½ª¤¨¤Æ¡Ö1-1¡×¤È¡¢¥í¡¼¥¹¥³¥¢¤Ç¶Ñ¹Õ¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£