U16女子日本代表が第4Qの猛攻で中国を撃破！エース竹内みやが25得点でアジア杯3位に導く

9月27日、『FIBA U16女子アジアカップ2025』の3位決定戦がマレーシアのアリーナ・スレンバンで開催され、バスケットボールU16女子日本代表（FIBAガールズランキング6位）は、71－58で中国代表（同18位）に勝利した。

試合前半は拮抗した試合展開に。竹内みや（桜花学園高校）を中心に得点を重ねる日本は、32－34と2点ビハインドで後半へ。第3クォーターも一進一退の攻防が続く中、日本は安井穂香選手（四日市メリノール学院中学校）の連続得点で逆転に成功する。

47－46とわずかにリードして迎えた第4クォーターには怒涛の攻勢を見せ、5分間でリードは一気に2ケタまで拡大。日本はこのリードを守りきり、最終スコア71－58で中国を撃破。3位で大会を終えることとなった。

勝利した日本は竹内が25得点7リバウンド4アシストの活躍でチームをけん引。加地百花（桜花学園高校）が3本の3ポイントを含む15得点で続き、安井も12得点をマークした。

■試合結果



中国 58－71 日本



CHN｜17｜17｜12｜12｜＝58



JPN｜19｜13｜15｜24｜＝71

