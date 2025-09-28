¹ñÊ¬ÂÀ°ìMC¤ÎÈÖÁÈ¤¬Àµ¼°½ªÎ»¤â¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ï¡Ö¥³¥ó¥×¥é°ãÈ¿ÇÄ°®¤»¤º½ªÎ»¡×ËÜ¿Í¤Î¡ÈÌµÀÕÇ¤¤Ö¤ê¡ÉÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë
¡¡9·î26Æü¡¢MBS¤Ï¸µTOKIO¤Î¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤¬MC¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¤Î´§ÈÖÁÈ¡ØTOKIO¥Æ¥é¥¹¡Ù¡ÊËèÆüÊüÁ÷¡Ë¤ÎÀµ¼°½ªÎ»¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢¹ñÊ¬¤µ¤ó¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Î·Ð±Ä¼Ô¤ÈÂÐÃÌ¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¥Ó¥¸¥Í¥¹·Ï¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£·Ð±Ä¼Ô¤Ë¤è¤ë»ö¶È¤Î¾Ò²ð¤ä¡¢¾¦ÉÊ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤â¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£2021Ç¯4·î¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼²½¤·¡¢Åö½é¤Ï·î1¤Î¿¼ÌëÂÓ¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2023Ç¯5·î¤«¤é½µ1¤ÇÅÚÍËÆü¤ÎÁáÄ«¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£6·î¤Ë¹ñÊ¬¤µ¤ó¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤¬È¯³Ð¤·¤Æ¤«¤é¤ÏÊüÁ÷µÙ»ß¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡27Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿²þÊÔµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢ÊÔÀ®ÉôÄ¹¤¬³ô¼°²ñ¼ÒTOKIO¤È¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌóÀè¤Ç¤¢¤ëSTARTO ENTERTAINMENT¤Î´Ø·¸¼Ô¤È¶¨µÄ¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤â¡¢¹ñÊ¬¤ÎÉÔ¾Í»ö¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤ÎÀâÌÀ¤¬¤Ê¤¯¡¢ÈÖÁÈ½ªÎ»¤Ë»ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÊ¬¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤ÎÆâÍÆ¤òÇÄ°®¤·¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÈÖÁÈÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤ò·è¤á¤ë¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢X¾å¤Ç¤Ï¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ô¸À¤¦¤È²ñ¼Ò¤¬º¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡Õ
¡ÔÉáÄÌ¤³¤¦¸À¤¦¤Î¤Ï¹ñÊ¬¤«¤½¤Î»öÌ³½ê¤«¤éÀâÌÀ¤µ¤»¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÎÉôÄ¹¤È¤«¤Ë¤½¤ì¤¹¤é¤µ¤»¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é²¿¤âÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡Õ
¡ÔÌäÂê¤òµ¯¤³¤·¤¿¿Í´Ö¤¬°ìÀÚ¤ÎÀâÌÀ¤â¼Õºá¤â¤Ê¤¯¡¢¼«¿È¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¿»ö¶È¤â¼êÉÕ¤«¤º¤ÇÇÑ¶È¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¡¢Ç¡²¿¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤Í¡£·ÀÌó°ãÈ¿¤â¿Ó¤À¤·¤¤¤À¤í¤¦¡¢¤³¤ì¡Õ
¡¡¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤Î¾ÜºÙ¤òÌÀ¤«¤µ¤Ê¤¤¹ñÊ¬¤ä¡¢µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ÎÂÐ±þ¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢¤½¤ì¤òÄÉµÚ¤·¤Ê¤¤¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¼å¹ø¤Î»ÑÀª¤òÈóÆñ¤¹¤ëÀ¼¤¬ÊÂ¤Ö¡£
¡Ö¹ñÊ¬¤µ¤ó¤ÎÁûÆ°¤ÏTOKIO²ò»¶¤Ë¤Þ¤ÇÈ¯Å¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ø¥¶!Å´ÏÓ!DASH!!¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ï¹ñÊ¬¤µ¤ó¤Î¤ß¹ßÈÄ¤·¡¢¤Û¤«¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î½Ð±é¤ÈÈÖÁÈ¤ÏÂ¸Â³¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ØTOKIO¥Æ¥é¥¹¡Ù¤â¹ñÊ¬¤µ¤ó°Ê³°¤Îµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê·Ï¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤òµ¯ÍÑ¤·¤ÆÂ¸Â³¤Ê¤É¤Î²ÄÇ½À¤¬Ãµ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢º£²ó¤Î²ñ¸«¤ÇÀèÊý¤Î»öÌ³½ê¤È¤Ï½½Ê¬¤Ê¶¨µÄ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤ÎÃæ¿È¤òÀâÌÀ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¹ñÊ¬¤µ¤ó¤äTOKIO¡¢STARTO¼Ò¤Î¡ÈÌµÀÕÇ¤¡É¤Ê»ÑÀª¤Ë²þ¤á¤Æµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤ò¤á¤°¤ë°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢¡È¸å»ÏËö¡É¤Þ¤Ç¤ª¤í¤½¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£