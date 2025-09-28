ÆÜÃÎµ¤¤µ¤¤Ê¡Ö¤º¤Ã¤È¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¥Õ¥©¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥Ã¥¯¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¸ì¤ë
¡¡¥Õ¥©¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡Ø¤Þ¤¿ÌÀÆü¡ª¡Ù¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ë¡¢ÆÜÃÎµ¤¤µ¤¤Ê¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡Öbis¡×¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤¹25ºÐ¤Î¡¢¾þ¤é¤Ê¤¤»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»£±Æ¤Ï1Çñ2Æü¤ÇÇ®³¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢1Çñ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢¤¹¤´¤¯Ç»Ì©¤Ê2Æü´Ö¤Ç¤·¤¿¡£³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Æ¤¤¤¿¤é½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÉ½¾ð¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¼Ì¿¿¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¿·¤·¤¤È¯¸«¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ÎËÜ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬ ¡ÈËèÆü²ñ¤¨¤ë¡É ¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
25ºÐ¡¡2000Ç¯3·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡¡T160¡¡2018Ç¯¤Ë»Ð¤ÎÀïØË¤«¤Ê¤Î¤È¤Î¥»¥ë¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦femme fatale¤È¤·¤Æ³èÆ°³«»Ï¡£2019Ç¯¤Ë¥ß¥¹iD2019¤ò¼õ¾Þ¡£2022Ç¯¤«¤é¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡Öbis¡×¥ì¥®¥å¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥½¥í¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢¸ø¼°X¡Ê@tonchiki_doll¡Ë¡¢¸ø¼°Instagram¡Ê@arigato_v¡Ë¤Ë¤Æ
¢¨ÆÜÃÎµ¤¤µ¤¤Ê¥Õ¥©¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡Ø¤Þ¤¿ÌÀÆü¡ª¡Ù¤Ï¸÷Ê¸¼Ò¤è¤ê9·î25Æü¤ËÈ¯Çä
¢¨È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï9·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë13»þ¡ÁÅìµþ¡¦HMV¥¨¥½¥éÃÓÂÞ¤Ç³«ºÅ
