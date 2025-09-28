¥¢¥ë¥Ô¡¼Ê¿»Ò¡¡½¸¹ç¼Ì¿¿¤Ç¼«¿È¤Îº¸ÏÓ¤ËÍí¤ß¤Ä¤¯¡ÈÉÔ¼«Á³¤Ê»Ø¤ÎÂ¸ºß¡É¤Ë»ØÅ¦Â³¡¹¤â¡Ä¤Þ¤µ¤«¤ÎÀµÂÎ¤ËSNSÁûÁ³
¡Ô¸«¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¸«¤¨¤ë¡Õ
¡Ôº¸ÏÓ¤Ë»Ø¤¬¸«¤¨¤ë¿´Îî¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£²ø²æ¤Ê¤Éµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡ª¡Õ
¡¡9·î25Æü¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¢¥ë¥³¡õ¥Ô¡¼¥¹¡×¤ÎÊ¿»ÒÍ´´õ¤¬X¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ë¡¢ËÁÆ¬¤Î¤è¤¦¤Ê»ØÅ¦¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÊ¿»Ò¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ë¡¢¾®ÁÒÍ¥»Ò¤µ¤ó¡¢°æ¾åºéÎÉ¤µ¤ó¤È¤Î°û¤ß²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Ê¿»Ò¤µ¤ó¤È¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò¶´¤ó¤Ç±¦¤Ë¾®ÁÒ¤µ¤ó¡¢°æ¾å¤µ¤ó¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê¿»Ò¤µ¤ó¤Îº¸ÏÓ¤òÄÏ¤àÉÔ¼«Á³¤Ê»Ø¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¸«¤¨¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ø¿´Îî¼Ì¿¿¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿»ØÅ¦¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡Ê¿»Ò¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ï107Ëü²ó¤Î¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤òµÏ¿¡£¤³¤ÎÈ¿¶Á¤Ë±þ¤¨¤ÆÊ¿»Ò¤ÏÍâ26Æü¤ËX¤ò¹¹¿·¤·¡¢¼«¿È¤Îº¸ÏÓ¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡È»Ø¤ÎÀµÂÎ¡É¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡ÖÊ¿»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢25Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤È¡¢¼«¿È¤Îº¸ÏÓÉôÊ¬¤Î¥¢¥Ã¥×¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡ÔºòÌëºÜ¤»¤¿¼Ì¿¿¤Ç¡¢ËÍ¤Îº¸ÏÓÉôÊ¬¤Ë´ñÌ¯¤Ê»Ø¤¬¸«¤¨¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤òÂ¿¡¹Äº¤¤Þ¤·¤¿¡Õ¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¡Ô¹âÌ¾¤ÊÎîÇÞ»Õ¤ÎÊý¤Ë¸«¤»¤¿¤È¤³¤í¡¢À¶¡¹¤·¤¤¹á¤ê¤ÈÁÖ¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¥¸¥ó¿é¡ÊSUI¡Ë¤ò»ý¤ÄÊ¿Ìî»çÍÔ·¯¤ÎÀ¸Îî¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡Õ¤ÈÅê¹Æ¡£
¡¡Ê¿»Ò¤µ¤ó¤Îº¸ÏÓ¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿»Ø¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢Number_i¤ÎÊ¿Ìî»çÍÔ¤µ¤ó¤¬¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤¿¡Ø¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥¸¥ó¡Ö¿é¡ÊSUI¡Ë¡×¡Ù¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Î¡¢Ê¿Ìî¤µ¤ó¤Î»Ø¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Â³¤±¤Æ¡¢Ê¿»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ô´ß·¯¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¡¢ÎÙ¤Î¿Í¤Ë±ö¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡Õ¤È¥ª¥Á¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡È¼ïÌÀ¤«¤·¡É¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿Ê¿»Ò¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ï26Æü13»þÈ¾¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢1700Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¥Ð¥º¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢Ê¿»Ò¤µ¤ó¤¬¥Ý¥¹¥¿¡¼¤òÇØ¤Ë¤·¤Æ¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Ç¤¹¡£¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë¼Ì¤ëÊ¿Ìî¤µ¤ó¤Ï¥°¥é¥¹¤òº¸¼ê¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î»Ø¤ÎÉôÊ¬¤À¤±¤¬¶öÁ³¤Ë¤â¡¢Ê¿»Ò¤µ¤ó¤ÎÏÓ¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¼Ì¤ê¹þ¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡1970Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤«¤é1980Ç¯Âå¸åÈ¾¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Ø¿´Îî¼Ì¿¿¥Ö¡¼¥à¡Ù¤¬´¬¤µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»¨»ï¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤ÇËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¿´Îî¼Ì¿¿ÆÃ½¸¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Ì¿¿¤Î²Ã¹©¤¬Ã¯¤Ë¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢²¼²Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²óµ×¡¹¤ËÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤âÉÔ¼«Á³¤Ê¼Ì¿¿¤Ë¤Ï´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡Ê¿Ìî¤ÎÀ¸Îî¤Ê¤é¼è¤êØá¤«¤ì¤¿¤¤¿Í¤âÂ¿¤½¤¦¤À¡£