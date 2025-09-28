¡ÚÆàÎÉ¶¥ÎØ¡¡G3Ê¿°Â¾ÞinÆàÎÉ¡Û¸¤ÉúÍ¯Ìé¡¡ÎÏ¶¯¤¯Æ¨¤²ÀÚ¤Ã¤Æº£Ç¯½é¤ÎG3V¡¡¡Ö¤¤¤¤·Á¤Ç½ª¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¸þÆüÄ®¶¥ÎØ³«Àß75¼þÇ¯µÇ°¡ÖÊ¿°Â¾ÞinÆàÎÉ¡ÊG3¡Ë¡×¤Î·è¾¡Àï¤¬28Æü¤ÎÆàÎÉ¶¥ÎØ12R¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¾âÁ°¤«¤é¶¯Îõ¤Ë¥«¥Þ¤·¤¿¸¤ÉúÍ¯Ìé¡Ê30¡áÆÁÅç¡¦119´ü¡Ë¤¬ÎÏ¶¯¤¯Æ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£¸¤Éú¤ÏºòÇ¯10·î29Æü¤Îµþ²¦³Õ°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÄÌ»»4²óÌÜ¡¢º£Ç¯½é¤ÎG3À©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤¾SÈÉ¤ÎÄìÎÏ¡£¸¤Éú¤¬¶¯Îõ¤Ê¥«¥Þ¥·¤Ç°ìµ¤¤ÎÆ¨Áö·à¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡¡Á°¼õ¤±¤Î¶â»Ò¹¬±û¡½±«Ã«°ì¼ù¤ÎÆÊÌÚ¥³¥ó¥Ó¤¬¥¤¥óÀÚ¤ê¤òÁÀ¤Ã¤¿»³ÅÄÍÇÊ¿¤òÆÍ¤ÃÄ¥¤ë¤È¤³¤í¡¢ÀÖÈÄÁ°¤«¤é»°Ã«ÎµÀ¸¡½»³ÅÄµ×ÆÁ¡½°ðÀîæÆ¤¬°ìµ¤¤ËÃ¡¤¯¡£¤¹¤«¤µ¤º¡¢¤½¤Î¾å¤ò¸¤Éú¤¬¾âÁ°2³Ñ¤«¤é¶¯Îõ¤Ê½ÐµÓ¤Ç¥«¥Þ¤·¤¿¡£ºÇ½ª¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¥Þ¡¼¥¯¤Îº´¡¹ÌÚ¹ë¤È2¿Í¤Ç¸åÂ³¤ò¤Á¤®¤Ã¤Æ¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ì¡¼¥¹¡£¸¤Éú¤¬ËöµÓ³Î¤«¤Ë²¡¤·ÀÚ¤ê¡¢º£Ç¯½é¤ÎG3Í¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡4·î¤è¤êSÈÉ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡ÖSÈÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È½ÅÀÕ¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£º£²ó¤ÎG3¾¡Íø¤Ç¡Ö¤Û¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È°ÂÅÈ¡Ê¤¢¤ó¤É¡Ë¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ°ìÈ¯¡Ê¥«¥Þ¥·¡Ë¤Ç·è¤á¤é¤ì¤¿¤é2¿Í¤Ç·è¤Þ¤ë¤«¤Ê¤È¡£¥¹¥Ô¡¼¥ÉÎÉ¤¯¹Ô¤±¤¿¤·¡¢È´¤«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¾¯¤·À®Ä¹¤·¤¿¤«¤Ê¡£¤¤¤¤·Á¤Ç½ª¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¼¡¤Ï¤â¤Á¤í¤óG1¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤ÎÀï¤¤¡£
¡¡¡Ö¤·¤Ã¤«¤êG1¤ÇÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡10·î23¡Á26Æü¤ÎG1´²¿Î¿Æ²¦Ç×ÇÕ¡ÊÁ°¶¶¡Ë¤Ë¸þ¤±¡¢Å·ºÍÈ©¤Î¶¯Îõ¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤¦¤Ê¤ê¤ò¾å¤²¤ë¡ª
¡¡¡þ¸¤Éú¡¡Í¯Ìé¡Ê¤¤¤Ì¤Ö¤·¡¦¤æ¤¦¤ä¡Ë1995Ç¯¡ÊÊ¿7¡Ë7·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÆÁÅç»ÙÉô½êÂ°¤Î30ºÐ¡£119´üÀ¸¤È¤·¤Æ2021Ç¯5·î1Æü¡¢ÀÅ²¬¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Å·²¼°ìÉÊ¤Î¥À¥Ã¥·¥åÎÏ¤ò¸Ø¤ë¡£ÄÌ»»À®ÀÓ377Àï174¾¡¡£G3¤Ï4V¡£1¥á¡¼¥È¥ë70¡¢78¥¥í¡£·ì±Õ·¿B¡£