【ブンデスリーガ】バイエルン 4−0 ブレーメン（日本時間9月27日／アリアンツ・アレーナ）

【映像】菅原由勢が完璧トラップ→高速クロス

ブレーメンに所属する日本代表DFの菅原由勢が、ブンデスリーガ王者バイエルンとの一戦で決定機を演出。タイミング抜群の攻撃参加から完璧なトラップから正確なクロスを供給した。

日本時間9月27日にブレーメンは、敵地でバイエルンと対戦。右サイドバックで先発出場した菅原が、持ち前の攻撃参加でドイツ王者相手に存在感を発揮したのが2点のビハインドで迎えた55分だった。

菅原は右ウイングのロマーノ・シュミットが内側に絞ったタイミングで、相手守備陣の背後を取った。そして、完璧なトラップでボールをコントロール。ゴール方向に走ったFWユスティン・エンジンマーの動きでマイナスが空いた隙を見逃さず、3列目から攻撃参加したMFイェンス・ステージにグラウンダーのクロスを出した。

ステージのシュートは枠外に飛び惜しくも得点とはならなかったが、DAZNで解説を務めた細貝萌氏は「ファーストタッチが素晴らしい。しっかり意図があったクロス」と菅原を称賛。さらにSNS上のファンたちも、「菅原由勢やっぱ攻撃はまじでトップクラスだわ」「菅原ええなぁ攻撃的で」「やはり攻撃はいい」など、持ち味を発揮したプレーに沸いた。

この試合で菅原はチーム最多となる5本のシュートを放つなど、得意の攻撃面で存在感を発揮。守備ではバイエルンのFWルイス・ディアスに苦戦した場面もあったが、“らしさ”が出た試合だったと言えるだろう。

試合はバイエルンが4ー0の大勝。開幕から無傷のリーグ5連勝と圧倒的な強さで首位を独走している。

（ABEMA de DAZN／ブンデスリーガ）

