àÃËÁõ¥°¥ë¡¼¥×á¥ë¡¦¥¯¡¼¥ë¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¿Ê½Ð¡¡ÌÜÉ¸¤Ï¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È´°Çä¡×¡Ö¥É¡¼¥à¥é¥¤¥Ö¡×¡ÖÀ¤³¦¤Ø¡×
¡¡£¶¿ÍÁÈÃËÁõ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥ë¡¦¥¯¡¼¥ë¡×¤¬£²£¸Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ö£Ô£Á£Â£Ï£Ï¡Ê¥¿¥Ö¡¼¡Ë¡×¡Ê£²£´ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¡Ö¿´¡×¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥¤¥ô¡¢¥ê¥¢¥à¡¢¥ë¥«¡¢¥¢¥á¡¢¥ë¥Í¡¢¥Î¥¨¤Î£¶¿Í¡£¸½¼Â¤ÎÃËÀ¤Ç¤Ï·è¤·¤ÆÆÏ¤«¤Ê¤¤¾¯½÷Ì¡²è¤Î²¦»ÒÍÍ¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß´¶¡¢ÍýÁÛ¤Ë¶á¤¤¥«¥Ã¥³ÎÉ¤µ¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ë¥Í¤Ï¡Ö²¦»ÒÍÍ¤Î¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤Ç¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¥É¥¥É¥¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¶Ê¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼Æü¤Î£¹·î£²£´Æü¤Ï¡¢»öÌ³½ê¡¦¥±¥¤¥À¥Ã¥·¥å¥¹¥Æ¡¼¥¸½êÂ°¤ÎÃËÁõ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÉ÷ÃË½Î¡×¤¬£±£¸Ç¯Á°¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Æü¤ÈÆ±¤¸¤ÇàÄïÊ¬á¤È¤¤¤¦Î©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¡£¥¤¥ô¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤á¤Ð¡¢£±£±·î£·Æü¤ËÅìµþ¡¦½éÂæ£Ä£Ï£Ï£Ò£Ó¤Ç¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Î³«ºÅ¤âÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¥¢¥á¤Ï¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¤ò´°Çä¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥á¤Ï¾ÍèÅª¤Ë¡Ö¥É¡¼¥à¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀë¸À¡£¥ê¥¢¥à¤Ï¡Ö£´£·ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î¥Ä¥¢¡¼¤â¡£À¤³¦¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤âËÍ¤¿¤Á¤ÎÌÜÉ¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿àÀèÇÚáÉ÷ÃË½Î¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¶¦±é·Ð¸³¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¥ë¥«¤Ï¡ÖÎÉ¤¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãç´Ö¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¢¥á¤Ï¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼Ç½ÎÏ¤¬¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ê¤Î¤Ç¡¢Âº·É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£