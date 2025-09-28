¡Ú¹â¹»Ìîµå¡Û»ÔÆôºê¤¬ÅìÍÎÂçÉ±Ï©»ß¤á¤¿¡ª20Ç¯¤Ö¤ê¶áµ¦ÀÚÉä¡Ö¥Ö¥ó¥Ö¥ó´Ý¡×Êì¹»¤Î¸øÎ©¹»¤¬Ìö¿Ê
¡¡¡þ¹â¹»Ìîµå½©µ¨Ê¼¸Ë¸©Âç²ñ½à·è¾¡¡¡»ÔÆôºê5Ž°1ÅìÍÎÂçÉ±Ï©¡Ê2025Ç¯9·î28Æü¡¡¥¦¥¤¥ó¥¯µå¾ì¡Ë
¡¡Ê¼¸ËÂç²ñ½à·è¾¡2»î¹ç¤¬28Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢»ÔÆôºê¤ÏÅìÍÎÂçÉ±Ï©¤ò5¡½1¤Ç²¼¤·¤Æ2005Ç¯°ÊÍè20Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶áµ¦Âç²ñ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£ºò½©¤«¤é¸©Æâ¤Î¸ø¼°Àï23Ï¢¾¡Ãæ¤À¤Ã¤¿ÅìÍÎÂçÉ±Ï©¤ò»ß¤á¤Æ·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡ºÇÂ®141¥¥í±¦ÏÓ¤Î±öÂô³¡Ìð¡Ê¤«¤¤¤·¡á2Ç¯¡Ë¤¬·×147µå¡¢1¼ºÅÀ´°Åê¾¡Íø¡£ÆÀ°Õµå¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÂ¿Åê¤·¤ÆÈï°ÂÂÇ5¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡5ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢0¡½1¤Î½é²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÇÃæ±Û¤¨¤Î2ÅÀÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎµÕÅ¾ÂÇ¤¬·è¾¡ÂÇ¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ÉÅêÂÇ¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖÊÑ²½µå¤Ç¤É¤ó¤É¤ó¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ò¼è¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬ÅìÍÎÂçÉ±Ï©¤òÅÝ¤¹¤È»×¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄÇ¹¾Çî´ÆÆÄ¤Ï¡Ö³Ø¹»¤ÎÌ¾Á°¤ÇÌîµå¤ò¤¹¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ä¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡È¥¤¥Á¥¢¥Þ¡É¤é¤·¤¯Àï¤ª¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁª¼ê¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡2005Ç¯°ÊÍè20Ç¯¤Ö¤ê¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¡£¥ä¥¯¥ë¥È¼¡´ü´ÆÆÄ¸õÊä¤ÎÃÓ»³Î´´²»á¤äµÜÀ¾¾°À¸¡Ê¸½ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤é¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¸øÎ©¹»¤¬ÁªÈ´½é½Ð¾ì¤ËÁ°¿Ê¤¹¤ë¶áµ¦ÀÚÉä¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£