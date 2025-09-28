比嘉愛未、『放送局占拠』“意味深ラスト”に言及 “お面”手にした写真に反響「鬼になっちゃうのかな」「伏線ですかね…」
俳優の比嘉愛未が28日、自身のインスタグラムを更新。嵐の櫻井翔が主演を務める、日本テレビ系ドラマ“占拠シリーズ”第3弾『放送局占拠』のオフショットを公開した。
【写真あり】まさか伏線？比嘉愛未“お面”手にしたオフショット
櫻井が武蔵三郎を演じる“占拠シリーズ”は2023年『大病院占拠』、24年『新空港占拠』と続編が制作され、今作は3作目となる。占拠シリーズの醍醐味は、面で顔を隠した武装集団から次々に突きつけられる要求と、迫りくるタイムリミット。物語が進むにつれて、犯行の動機、犯人たちの素顔が明らかになる。しかし、明らかになればなるほど、隠されていた真実は深い謎を刻む。息もつかせぬ“どんでん返し”からの“どんでん返し”というスピード感のある展開が話題となった。第3弾の今作も、一瞬も気の抜けない完全オリジナルのタイムリミット・バトル・サスペンスとなっており、20日に最終回を迎えた。
三郎の妻・裕子を演じた比嘉は「青鬼さんからお面を拝借」とし、お面を持ったオフショットを公開。青鬼・大和耕一（菊池風磨）が裕子と思われる人物の肩に手を乗せるというラストシーンに対して「ラストシーンの真相は、観てくれた皆さんに感じ取っていただければと思います」とつづった。
この投稿には「最後どうなるか気になったよー！」「また、会えますように」「次回作の兆し…？」「鬼になっちゃうのかな」「伏線ですかね…」といった声が寄せられている。
