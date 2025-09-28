「スペイン１部リーグ、アトレチコ・マドリード５−２レアル・マドリード」（２７日、マドリード）

今季ここまで公式戦６試合で全勝だったレアル・マドリードがアトレチコとのマドリードダービーで５失点を献上して初黒星を喫した。さらにキャプテンのスペイン代表ＤＦダニ・カルバハルが怪我を負い１カ月離脱するなど少なくないダメージを負った。

前半に一度は逆転してリードを奪ったものの、後半にアルゼンチン代表ＦＷフリアン・アルバレスにＰＫを含む２得点を許し、最後はフランス代表ＦＷアントワーヌ・グリーズマンにダメ押し点を決められた。

スペインのスポーツ紙マルカの分析によると、アトレチコはカルバハル、カレーラスというレアル両サイドバックの背後をスピードのある攻撃陣が突く作戦を徹底。またこれまで途中出場の多かったノルウェー代表ＦＷアレクサンダー・セルロートを先発起用することで前線に起点を作り次のプレーにつなげることで試合の主導権を握った。

リーグ戦でレアル相手に７５年ぶりの５得点で大勝したアトレチコのディエゴ・シメオネ監督は試合後「ダービーで私が一番気に入ったのは全部」と、これ以上ない結果にしてやったりの表情。一方レバークーゼン（ドイツ）を率いていた昨季に続きシメオネ監督に敗れた格好のシャビ・アロンソ監督は「悪い試合。我々は良い形で試合に入らなかった。負けに相応しく痛みがある。だが将来へ向けてはポジティブなものになるかもしれない。我々はこの敗戦を忘れない」とした。