タブレットで動画を再生していたら、「飼い主の声が聞こえる！」と大型犬が困惑し始めて…？大型犬の可愛くて面白いリアクションが反響を呼び、投稿は記事執筆時点で10万2000回再生を突破しています。

【動画：タブレットから『飼い主の声』が聞こえてきたら、大型犬が…困惑して見せた『あまりにも愛おしい様子』】

タブレットから飼い主さんの声が聞こえたら…

Instagramアカウント「goldenkojikun」に投稿されたのは、ゴールデンレトリバーの「麹（こうじ）」くんの前で、飼い主さんがYouTubeにアップした動画を再生した時の様子です。タブレットから飼い主さんの声が聞こえると、麹くんは「ん？」と不思議そうなお顔に。

そして「こっちの方から聞こえる…」と、タブレットの後ろを通過して飼い主さんのそばへ。どうやら声の出どころがタブレットだということは、まだわかっていないようです。

大型犬が困惑する姿が可愛い

麹くんがタブレットの前にお座りして動画の音声に耳を傾け始めたので、飼い主さんは「私の声がするね。ここからだよ？」とタブレットを指差し、声の出どころを教えてあげたそう。

すると麹くんは「え…？」と困惑の表情を浮かべ、「どこから聞こえるんだ？」と宙を見つめたとか。その後、飼い主さんのお顔を見て、「でもここにいるし」とますます混乱！可愛すぎる反応に、思わず笑ってしまいます。

自分の声まで聞こえてきたら？

飼い主さんがもう一度「これこれ」とタブレットを指差しても、なぜか頑なにタブレットの方を見ようとしない麹くん。そうこうしているうちにタブレットから、「ピーピー」と麹くんの鳴き声が聞こえたそう。

「なんで僕の声まで…？」と麹くんの混乱は深まるばかり。宙を見上げ、飼い主さんを見つめ、何が起こっているのか探ろうとしていたそう。しかし最終的には「もうわかんないからいいや」と考えることを放棄し、ソファでお昼寝を始めてしまう麹くんなのでした。

この投稿には「面白い」「困惑してますねｗ」「めっちゃ可愛い」といったコメントが寄せられ、麹くんのナイスなリアクションは多くの人に笑顔を届けてくれることとなりました。

麹くんの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「goldenkojikun」をチェックしてくださいね。麹くんと飼い主さんの恋人同士のようにラブラブな姿がとても素敵ですよ！

写真・動画提供：Instagramアカウント「goldenkojikun」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。