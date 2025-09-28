プレミアリーグ第6節マンチェスター・シティ対バーンリーの一戦が行われた。



先制したのはホームのシティだ。ジェレミー・ドクが素晴らしい突破力を見せて、バーンリーのオウンゴールを誘発。前半のうちにバーンリーが追いつくも、後半立て続けにシティが得点を奪い、5-1でシティがバーンリーを下した。



このゲームで計5ゴールを奪ったシティだが、そのうちの2ゴールは相手のオウンゴールによるものだった。しかも、2ゴールともにマクシム・エステーヴのオウンゴールとなっている。





『transfermarkt』によると、プレミアリーグの試合で1試合に1人の選手が2つのオウンゴールを記録したのは、エステーヴで6人目だという。この不名誉な記録を最初に打ち立ててしまったのが、1999年のジェイミー・キャラガー氏。マンチェスター・ユナイテッド戦で記録してしまい、その後サンダーランド時代のマイケル・プロクター氏、ストーク時代のジョナサン・ウォルターズ氏、レスターのヴァウト・ファース、ウルブズ時代のクレイグ・ドーソン、そしてエステーブが彼らに続くことになった。プレミアでのオウンゴール記録はシティなどでプレイしたリチャード・ダン氏の10回が最も多く、現役ではブライトンのルイス・ダンクがその不名誉な記録に続く選手となっている。