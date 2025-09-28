LE SSERAFIMが、YOASOBIを迎えた新曲「the NOISE (Contains a Samples of 夜に駆ける)」を9月26日に配信リリースした。

同楽曲は、ZOZOTOWNの20周年記念楽曲。YOASOBIの代表曲「夜に駆ける」をモチーフに、1990年代シティポップとY2Kの要素を取り入れて再構築し、サンプリングと新規歌詞の書き下ろし、アレンジをプロデューサーユニットのTokyo Coffee Breakが手掛けた。原曲「夜に駆ける」のメロディを生かしつつ、LE SSERAFIMの透明感ある歌声と、YOASOBIらしい物語性のある歌唱表現が新しい魅力を生み出している。また、同楽曲のMVが10月中旬に公開される予定だ。

さらに、10月13日にKアリーナ横浜にて開催されるZOZOTOWNが主催するファッションと音楽が交差するスペシャルイベント『ZOZOFES』に、LE SSERAFIMがK-POPアーティストで唯一出演する。

なおLE SSERAFIMは、10月に約7カ月ぶりとなる新曲でカムバック。11月18日、19日には初の東京ドーム公演も控えている。

（文＝リアルサウンド編集部）