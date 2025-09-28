元日本テレビアナウンサーのタレント脊山麻理子（45）が28日、自身のインスタグラムを更新。元衆院議員で宮崎県知事も務めた東国原英夫氏（68）とのツーショット写真を公開した。

脊山は「公益社団法人相模原青年会議所60周年記念講演で司会をさせて頂きましたよ」と、ベージュのジャケット姿で司会席の前に立つ写真をアップ。「『ALL相模原のChallenge for the future 未来へ紡ぐ第一歩』をテーマに相模原市長の本村賢太郎さん、元宮崎県知事で政治評論家・タレントの東国原英夫さん、関西学院大学建築学部教授でコミュニティデザイナーの山崎亮さんが相模原市の未来について、お話下さりました」と紹介した。

黒のスーツ姿の東国原氏とのツーショットや、登壇者の集合写真もアップ。「皆様、過去に街づくりに挑戦した経験をもとにお話下さり、挑戦しないと始まらないこと、視点を変えて取り組むことの大切さを教えて下さいました。勉強になるお話ばかり」と内容を記すと「私も色々挑戦してきた人生なので共感できました」と胸中を明かした。

イベントの場所にも言及。「相模原はJAXA宇宙科学研究所があり太陽の活動や月・惑星、ブラックホール、銀河の成り立ちなど、宇宙に関するさまざまな謎を研究していたり、相模原のリニア駅は神奈川県駅として、JR橋本駅の南口地下に建設されていて、品川ー名古屋間開業を目指すリニア中央新幹線の重要な駅となるなるそうで、自然も豊かで青年会議所の皆様もとても情熱的でとても興味を持ちました」とコメントした。

相模原グルメも堪能。タレント倉田歩胡とのツーショットや、地酒、刺し身の写真も公開し「帰りはマネージャーをしてくれたあこちゃんと、地酒＆お魚を頂き、すっかり相模原ファンになって帰りました」とつづった。