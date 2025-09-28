格闘技イベント「ＲＩＺＩＮ ＬＡＮＤＭＡＲＫ１２」（１１月３日、兵庫・ＧＬＩＯＮ ＡＲＥＮＡ ＫＯＢＥ）で、ケイト・ロータス（２７）がイ・ボミ（２６＝韓国）と対戦すると発表した。

総合格闘技イベント「ＲＩＺＩＮ．５１」（２８日、愛知・ＩＧアリーナ）の第９試合後、リングに上がった榊原信行ＣＥＯ（６１）が同カードを発表。呼び込まれる形でリングインしたケイトは「自分の地元である神戸で試合できることをうれしく思います」と笑顔を見せた。

さらに「ガツガツ前に来るストライカーの選手なので、打ち合って成長した姿を見せたいと思います」と相手を分析しつつ語る。そして観客に「神戸は食事もおいしいし、街並みもきれいなので、ぜひ足を運んで応援お願いします」と呼びかけた。

また、神戸大会のメインで対戦する秋元強真と萩原京平も続いて登場。萩原が「地元の大応援団が来てくれるので、その前でこのクソガキをぶっ飛ばそうと思ってます」と不敵に話せば、秋元が「何もさせずに一方的にボコボコにするんで、見に来てください」と話し、激しく火花を散らした。