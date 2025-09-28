¡Úµð¿Í¡Û²¬ËÜÏÂ¿¿¤Þ¤¿»àµå¡¡£²ÆüÁ°¤ÏÅÜ¤ê´é¸«¤»¤¿¤¬¡Ä¤³¤ÎÆü¤Ï¾Ð´é¤Ç¡ÖÂç¾æÉ×¡×
¡¡µð¿Í¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£²£¸Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Î£´²ó¤ÎÂÇÀÊ¤Ç»àµå¤ò¼õ¤±¡¢¾ìÆâ¤ÏÁûÁ³¤È¤·¤¿¡£
¡¡£²ÅÀ¤òÄÉ¤¦£´²ó¤ËÀô¸ý¤Î£²¥é¥ó¤ÇÆ±ÅÀ¤È¤·¤¿¸å¡¢°ì»à¤«¤é£²ÂÇÀÊÌÜ¤ËÎ©¤Ã¤¿²¬ËÜ¡£¤³¤Î²ó¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿£²ÈÖ¼ê¡¦±üÀî¤Î£´ÅêÌÜ¡¢£±£³£¸¥¥í¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤¬¤¹¤Ã¤ÝÈ´¤±¡¢¤È¤Ã¤µ¤ËÂÎ¤ò¤Ò¤Í¤Ã¤ÆÇØ¤ò¸«¤»¤¿²¬ËÜ¤Îº¸ÏÆÉÕ¶á¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÌµÉ½¾ð¤ÇËÉ¶ñ¤ò³°¤¹Æ°ºî¤ò»Ï¤á¤¿¤¬¡¢Áê¼êÊá¼ê¡¦ÃæÂ¼Íª¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Ä¤Ä¡ÖÂç¾æÉ×¡×¤È¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¸ý¤òÆ°¤«¤·¤¿¡£
¡¡£±£·Æü¤ÎÆ±Àï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Ç¤â±üÀî¤«¤éÆ¬Éô»àµå¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿²¬ËÜ¡£¤µ¤é¤Ë£²£¶Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ç¤Ï°ËÀª¤«¤éº¸¥Ò¥¸¤Ë»àµå¤ò¼õ¤±¤Æ¤Ë¤é¤ß´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï²º¤ä¤«¤Ê´é¤Ç°ìÎÝ¤Ø¤ÈÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£