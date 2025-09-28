俳優のオダギリジョー（４９）が２８日、ＴＢＳラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」に出演。主役を演じた「仮面ライダークウガ」（テレビ朝日系）について語った。

この日、ＭＣの「爆笑問題」太田光から「自覚ある？ 俳優として、最初は仮面ライダーだけど、どんどん重要なポジションになって」と問われると、オダギリは「まぁ、そうですね。自分のやりたいことをこだわってやれたかなと思います」と言及。しかし「仮面ライダーとかは正直やりたくなかったんで…」と告白した。

オダギリは２０００年放送の同作で主人公・五代雄介役を演じ、テレビドラマで初の主演を務めた。当時について「あんまり興味もなかった世界だし、オーディションで受かってしまったから、やらざるを得なくなったという方が正しい」と赤裸々に語り「否定するつもりもないですけど、もっと自分のやりたいことにシフトしたかった」と説明した。

その後、２００１年放送のバラエティー番組「秘密の爆笑大問題」（日本テレビ系）で爆笑問題と共演していたオダギリは「仮面ライダーのイメージを壊したくてしょうがかなった」と当時の心境を明かした。