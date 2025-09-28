¡ÖNip it in the bud¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¿¢Êª³Ø¤ËÍ³Íè¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¡ª¡Ú1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¡Û

¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤â»È¤Ã¤Æ¤ë¡ªÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤«¤Ã¤³¤¤¤¤±Ñ²ñÏÃ¥Õ¥ì¡¼¥º¤òËèÆü¤Ò¤È¤ÄÊÙ¶¯¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©´ÊÃ±¤ÊÃ±¸ì¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢°Õ³°¤È°ÕÌ£¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤...¤½¤ó¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª

¡ÖNip it in the bud¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©

°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¡£

Ä¾Ìõ¤·¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬ÄÌ¤¸¤Þ¤»¤ó¡£

¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©

Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©

Àµ²ò¤Ï¡Ö°­²½¤¹¤ëÁ°¤Ë¿©¤¤»ß¤á¤ë¡×¤Ç¤·¤¿¡ª

Ä¾Ìõ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ä¤Ü¤ß¤Î¾õÂÖ¤ÇÅ¦¤ß¤È¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¡£

¤¢¤ëÌäÂê¤¬°­²½¤¹¤ëÁ°¤ËÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¿©¤¤»ß¤á¤ë¡¢ÂÐ½è¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¿¢Êª³Ø¤ËÍ³Íè¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ä¤Ü¤ß¤ÎÃÊ³¬¤Ç´¢¤ê¼è¤ë¤È¡¢²Ö¤ÏÀ®Ä¹¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

1600Ç¯Âå¤«¤é¡¢¤Ä¤Ü¤ß¡Êbud¡Ë¤¬ÈæÓÈÅª¤Ë»È¤ï¤ì»Ï¤á¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£

A¡§¡ÖMy son has had such a horrible attitude recently. He just keeps screaming ¡Æno¡Ç in response to everything.¡×
¡ÊºÇ¶á¡¢Â©»Ò¤ÎÂÖÅÙ¤ÏËÜÅö¤Ë°­¤¤¤Î¡£¤Ê¤Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡Ö¤ä¤À¡¼¡×¤È¶«¤ÓÂ³¤±¤ë¤Î¤è¡Ë
B¡§¡ÖYou¡Çd better nip that in the bud before it gets even worse.¡×
¡Ê¤â¤Ã¤È°­¤¯¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡¢¿©¤¤»ß¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¡Ë

¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©

ËèÆü1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¤Ç¡¢ÃÎ¤Ã¤ÆÆÀ¤¹¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª

¢¨²òÅú¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

