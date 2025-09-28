早くオトナになりたいんです♡ 新連載【本田紗来のまっさら】への意気込みをインタビュー

2025年6月号からRayの専属モデルとして活躍を始めた高校3年生の本田紗来が、今号から新連載をスタート！そこで今回は、連載が始まることへの喜びや、意気込みを熱く語ってもらいました。世間の子どものイメージからオトナにアップデートしたいというフレッシュな紗来をお見逃しなく♡

今回は、 初めての連載企画について。はじまることへの喜びや意気込みを語ります！

彼女の日常での出来事や、新たな挑戦を通して、少しずつオトナになっていく過程を追いかける連載が今号からスタートします♡

早くオトナになりたいんです。連載を通して、「子どものさらちゃん」のイメージを卒業するのが目標です！

マネージャーさんから「連載はじまるよ！」と聞いたとき、もちろんうれしかったです。でも、私が専属モデルになったのは6月号でまだまだ日が浅いから、「私でいいのかな」っていう不安があったのも正直なところ。

でも、私から口にしたのではなく、編集部のみなさんが提案をしてくれたっていうのは本当に心からうれしくて、Rayモデルになってから自分磨きとかを頑張ったご褒美なのかなって思ったりしました。

普段からポジティブなほうではないんだけど、すごくポジティブな気持ちになれたし、自分を成長させてくれるチャンスだろうから、絶対につかみ取ろうっていう気持ちになりました。

4才の頃から芸能活動をしてきてもう18才になったけど、世間のみなさんにはあの頃の子どもの私のイメージを持たれているなと、日々感じるんです。

だからこそ、編集部の方と連載の方向性をお話ししたときに、「オトナになっていく姿を見せたい」っていう部分が私の気持ちと一致していて、ますますこの連載が楽しみだし、私にとって意味のあるものになるだろうなと思っています！

タイトルの“まっさら”も家族のみんなに話したら、「さらにぴったりだね」って言ってもらえて、それもうれしかった！

私自身、これからこの連載を通して、プライベートな部分をお見せしたり、やってみたかったことに挑戦できるのが本当に楽しみです。

日々オトナになっていく私のことを、たくさん知ってもらえるように頑張ります♡

レイヤードシャツ 9,999円／H＆M Studio AW2025 コレクション（H＆M カスタマーサービス）ヘアピン（上・2個セット）、ヘアピン（下）各1,650円／アネモネ（サンポークリエイト）ネックレス（ 上 ）35,200円、ネックレス（中）52,800円、ネックレス（下・2連）110,000円／以上アガット

撮影／tAiki スタイリング／伊藤ミカ ヘア＆メイク／Kanako（TRON）モデル／本田紗来（本誌専属）