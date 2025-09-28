¡Ö¤ª¶â¤ò½Ð¤»¡×¼Á²°¤ËÃË¤¬²¡¤·Æþ¤ë¡¡¸½¶â2Ëü±ß¤òÃ¥¤Ã¤ÆÆ¨Áö¡¡»°½Å¸©Îë¼¯»Ô
28Æü¸á¸å¡¢»°½Å¸©Îë¼¯»Ô¤Î¼Á²°¤ËÃË¤¬²¡¤·Æþ¤ê¸½¶â2Ëü±ß¤òÃ¥¤Ã¤ÆÆ¨¤²¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢28Æü¸á¸å3»þ20Ê¬¤´¤í¡¢»°½Å¸©Îë¼¯»Ô°¤¸ÅÁ¾Ä®¤Î¶¶ËÜ¼ÁÅ¹¤Ë¥Ðー¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤¿ÃË¤¬²¡¤·Æþ¤ê¡¢Å¹¼ç¤Î80Âå¤Î½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤ª¶â¤ò½Ð¤»¡×¤È¶¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤Ï¸½¶â2Ëü±ß¤òÃ¥¤¤Áö¤Ã¤Æ¤½¤Î¾ì¤«¤éÆ¨¤²¤Þ¤·¤¿¡£½÷À¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÆ¨¤²¤¿ÃË¤Ï¿ÈÄ¹180¥»¥ó¥Á¤°¤é¤¤¤Î¤¬¤Ã¤Á¤ê¤·¤¿ÂÎ·Ï¡¢¾å²¼¹õ¿§¤ÎÉþÁõ¤Ç¹õ¤¤Ê¤ÌÌ»Ñ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤ÏÃË¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£