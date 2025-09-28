「タバコを吸わない人は喫煙席に座っちゃダメなの？」クレーマーが激怒｜この2人、接点ゼロです【ママリ】

この漫画は、ナエくま(@naekuma358)さんのバイト先のクレーマーが、自分本位の言動が原因で他のお客様との間で次々にトラブルを引き起こし、他店で最終的に出禁になるまでのエピソードを描いた作品です。『この2人、接点ゼロです』第36話をごらんください。

つるかめラーメンでは、問句さんを出禁にしたとのこと。その経緯について、つるかめラーメンの店長が話し始めました。





タバコを吸わないのに喫煙席に陣取り、喫煙者を睨みつける問句さん。バイトさんが禁煙席を勧めたところ、態度が気に入らないと文句をつけ、「店長を呼んでちょうだい！」と言い始めます。

©naekuma358

©naekuma358

問句さんに、店長を呼ぶよう言いつけられたバイトさん。店長は何が起きているか知る由もありません。





©naekuma358

©naekuma358

店長は「何で？」と聞きますが、バイトさんにもわからず、半泣きになってしまいます。





©naekuma358

©naekuma358

首をかしげながらも、問句さんの対応をするため、席を訪れた店長。まずは、今なにがあったのかを尋ねます。





©naekuma358

©naekuma358

タバコを吸わない人が、喫煙席に座ったらダメなのかと、問句さんは店長に文句を言い始めます。タバコの煙は気にならないと言いますが…。



そして、先ほどのバイトさんの言い方にもおかんむりのようです。





©naekuma358

「店長を呼んでちょうだい！」と言われ、半分泣きながら店長に訴えるバイトさん。店長は何が起きたかわからず、いったん問句さんに話を聞く事にしました。



すると、タバコを吸わない人が喫煙席に座ってはいけないのかと問句さん。非喫煙者には、タバコの煙が気になるのではないかと店長は言いますが、そんなのは気にならないと問句さんは返します。



そして、バイトさんの言い方も気に入らなかった問句さんは、「バイトの教育がなってないんじゃない？」と言い出します。





口を開けば不満ばかり…自分本位の言動の結果は自分に帰ってくる

©naekuma358

©naekuma358

©naekuma358

ナエくまさんが働く飲食店の常連客・問句さんは、いつもどこか不満げで、他人への愚痴が絶えない人物でした。ある日も「同じ時間帯によく来る女性が、食後にトイレで吐いている」と決めつけ、それを“気に入らない”とナエくまさんに話してきたのです。しかしその話に確証はなく、ただの思い込みのようでした。



その後も問句さんは、特に根拠もなく他のお客さまを悪く言ったり、勝手な想像で相手を批判したりと、不快な発言を繰り返します。店長が注意を促しても態度は改まらず、相手を否定する言動は続いていました。



ある日、ナエくまさんがよく行くお店で、煙草の煙を吸いたくないにもかかわらず喫煙席に座るという自分本位の振る舞いからお客さまとトラブルを起こしてしまいます。見かねた店主によって問句さんは出禁を言い渡されることになりました。飲食店は、多くの人が一緒に過ごす場所です。仕事や勉強の緊張から解放され、気分良く食事ができるペースであるのが理想的ではないでしょうか。自分本位な振る舞いは、結果的に自分の信用や居場所を失うことにつながると気づかされるエピソードです。





記事作成: もも

（配信元: ママリ）