¡ÚDeNA¡Û¥Ó¥·¥¨¥É¤¬NPBÄÌ»»1000»î¹ç½Ð¾ì¤òÃ£À®¡¡µÇ°¥Ü¡¼¥É¤ò¼ê¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç¾Ð´é
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ¹Åç-DeNA(28Æü¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
¹Åç¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëDeNA¤È¤Îº£µ¨ºÇ½ªÀï¡£5²ó¤ò½ª¤¨¤Æ»î¹ç¤¬À®Î©¤·¡¢¥Ó¥·¥¨¥ÉÁª¼ê¤¬ÄÌ»»1000»î¹ç½Ð¾ì¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¡Ö1-1¡×¤È¶Ñ¹Õ¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÎÆü¤Î°ìÀï¡£5²ó¤ò½ª¤¨¤Æ¥Ó¥·¥¨¥ÉÁª¼ê¤ÎµÏ¿¤¬Ã£À®¤È¤Ê¤ê¡¢µÇ°¥Ü¡¼¥É¤¬¼êÅÏ¤µ¤ì¤ë¤ÈÎ¾¥Á¡¼¥à¤Î¥Ù¥ó¥Á¤ä¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¥Ó¥·¥¨¥ÉÁª¼ê¤â¥Ü¡¼¥É¤ò·Ç¤²¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£2016Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Þ¤Ç¤ÏÃæÆü¤Ë½êÂ°¤·¡¢9Ç¯´Ö¤Ç958»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ó¥·¥¨¥ÉÁª¼ê¡£ÃæÆü¤Ç¤Ï1012°ÂÂÇ¡¢549ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤·¡¢2018Ç¯¤Ë¤ÏºÇÂ¿°ÂÂÇ¤È¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£³¤³°¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥Ó¥·¥¨¥ÉÁª¼ê¤Ï¡¢º£µ¨7·î¤ËDeNA¤ØÆþÃÄ¤·NPB¤ËÉüµ¢¡£42»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÄÌ»»1000»î¹ç½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£