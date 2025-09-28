µð¿Í¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬»àµå¤â¾Ð¤ßÉâ¤«¤ÙÂç¿Í¤ÎÂÐ±þ¡¡±üÀî¶³¿¤«¤éºÆ¤ÓÅö¤Æ¤é¤ì¤ë¡¡Á°²ó¤ÏÆ¬Éô»àµå¤Ç´í¸±µåÂà¾ì
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ¥ä¥¯¥ë¥È-µð¿Í¡Ê28Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì¡Ë
µð¿Í¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¤¬4²ó¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤Î±üÀî¶³¿Åê¼ê¤«¤éº¸ÏÆÉÕ¶á¤Ë¥Ç¥Ã¥É¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤ë¤âÂç¿Í¤ÎÂÐ±þ¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
µð¿Í¤¬Àô¸ýÍ§ÂÁÁª¼ê¤Î2¥é¥ó¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿Ä¾¸å¡¢ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿²¬ËÜÁª¼ê¡£±üÀîÅê¼ê¤Î4µåÌÜ¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤¬È´¤±¤ë¤È¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤è¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿²¬ËÜÁª¼ê¤Îº¸ÏÆÉÕ¶á¤ËÄ¾·â¤·¡¢»àµå¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥Ã¥É¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿²¬ËÜÁª¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢Êá¼ê¤ÎÃæÂ¼ÍªÊ¿Áª¼ê¤È¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¸å¡¢±üÀîÅê¼ê¤È¤â¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤éÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ°§»¢¡£¤½¤Î¸å¡¢·Ú¤¯Áö¤Ã¤Æ1ÎÝ¤Ø¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¬ËÜÁª¼ê¤Ï17Æü¤Î»î¹ç¤Ç¤â±üÀîÅê¼ê¤«¤éÆ¬Éô¤Ë»àµå¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ï±üÀîÅê¼ê¤¬´í¸±µåÂà¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£