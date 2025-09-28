ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦°ËÆ£Âç³¤¡¡ÂôÂ¼¾Þ¤É¤¦¤À¡ª¡©¡¡ËÉ¸æÎ¨2¡¦50°Ê²¼¤Ï¥¯¥ê¥¢¤â15¾¡¤Ë¤ÏÌ¤ÅþÃ£
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡½¥í¥Ã¥Æ¡Ê2025Ç¯9·î28Æü¡¡ZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î°ËÆ£Âç³¤Åê¼ê¡Ê28¡Ë¤Ï14¾¡¤ÇÂÆ§¤ß¡£ÂôÂ¼¾Þ¤Î¾ò·ï¤È¤Ê¤ë¡Ö15¾¡¡×¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ5Æü¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿»î¹ç¤Ï1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î2²ó2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÅÄµÜ¤ÎÊá°ï¤ÇÆ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¤ë¤È¡¢º´Æ£ÅÔ¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡4²ó¤ËÌðÂô¤Î±¦µ¾Èô¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤¬¡¢Ä¾¸å¤Ë1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤é»³¸ý¤ÎÃæÁ°ÂÇ¤ÇºÆ¤Ó¾¡¤Á±Û¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢ÂÇÀþ¤¬°ËÆ£¤Î¹õÀ±¤ò¾Ã¤·¤¿¡£
¡¡7²ó1»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¥ì¥¤¥¨¥¹¤¬±¦µ¾Èô¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡°ËÆ£¤Ï6²ó6°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡£3¼ºÅÀ¤â¼«ÀÕÅÀ¤Ï¡Ö0¡×¤Î¤¿¤á¡¢ËÉ¸æÎ¨¤ÏÂôÂ¼¾Þ¤Î¾ò·ï¤Ç¤¢¤ë2¡¦50¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¤¬¡¢15¾¡¤Ï¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¢§°ËÆ£¡¡ÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Ë¼ºÅÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¯Åêµå¤¬¤Ç¤¤º²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤ë¤è¤¦±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡£